Elon Musk pasa a la acción y monta xAI, su nueva apuesta por la inteligencia artificial

El magnate más extravagante y mediático del planeta no levanta el pie del acelerador, y cuando todavía no ha resuelto sus problemas en Twitter, se ha metido de lleno de nuevo en un proyecto de lo más ambicioso. Y es que no contento con haber estado detrás de las creaciones de OpenAI, la empresa que ha desarrollado ChatGPT, la IA más popular del planeta, ahora ha creado también otra empresa centrada también en la IA, y que se denomina xAI. Una nueva apuesta que estamos seguros que va a traer muchas novedades a un segmento de la tecnología que crece día a día a pasos agigantados.

¿Qué busca xAI?

La nueva empresa de Elon Musk está separada de X Corp, y por tanto del resto de empresas de Elon Musk, pero que a pesar de ello van a colaborar estrechamente entre todas ellas. Por tanto, lógicamente será una empresa con un claro sello de Musk en su forma de actuar. Y este sello desde luego es el de la innovación para alcanzar su objetivo. Y este es nada menos que entender el universo, algo que sin duda no va a ser sencillo, pero que seguro que por el camino aporta muchos descubrimientos y nuevas tecnologías a nuestra vida cotidiana.

Y es que el equipo detrás de esta nueva empresa no solo tiene a Elon Musk como cabeza visible. Sino que hay otros integrantes de importantes empresas que han tenido relación directa con la explosión de la inteligencia artificia, como OpenAI. Los integrantes de este equipo han trabajado en empresas como DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla y la Universidad de Toronto, mientras que las tecnologías en las que han trabajado anteriormente son tan importantes como AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 y GPT-4.

Así que con estas credenciales no podemos esperar sino proyectos muy ambiciosos. Y aunque oficialmente el cometido es el de encontrar esas respuestas sobre el universo, la realidad es que el propio nombre de la nueva empresa es bastante revelador, y es que esperamos que con las iniciales de la IA en su nombre esté muy enfocada a este campo en pleno auge actualmente. Y desde luego tendría todo el sentido que tal y como está evolucionando el mercado de la IA, esta empresa busque ofrecer un enfoque diferente y un modelo de negocio que pueda explotarla de una manera diferente.

Recordemos que actualmente los principales actores de IA en el mercado son OpenAI, detrás de ChatGPT y con la participación de Microsoft, y Bard, propiedad de Google. Y precisamente nos encontramos en un momento crucial, en el que está en cuestión la propia filosofía detrás de la IA. El propio Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha mostrado su preocupación de la futura deriva de la IA y su peligrosidad, algo que han expresado muchos expertos en IA.

Quizás el objetivo de xAI y de Elon Musk sea el de dotar a la IA de una perspectiva diferente, y alejada de los intereses meramente económicos, para desarrollar soluciones de IA más éticas y adaptadas a una legislación más garantista en este aspecto. De momento solo sabemos que Elon Musk se ha metido de nuevo en el negocio de la IA, y que una vez más nos demuestra que es toda una caja de sorpresas.