Seguramente en más de una ocasión has querido editar una fotografía o un vídeo, pero no has podido hacerlo porque muchas de las apps que se usan para ello cuestan dinero. Para que esto no te vuelva a ocurrir, te mostramos una serie de programas de edición totalmente gratuitos y profesionales.

En los últimos años, la fotografía ha avanzado considerablemente. Con las nuevas tecnologías y la capacidad de cambiar el color, el brillo, las sombras o la saturación de las imágenes, la edición digital se ha convertido en toda una carrera profesional.

Muchas personas dedican horas a la edición de una única instantánea, y los cambios que se llevan a cabo a veces son espectaculares. Con una foto o vídeo normal podemos poner un filtro, difuminar el fondo o hacer que desaparezca, eliminar objetos y personas, y multitud de cosas más.

Aunque existen numerosos programas de edición, la mayoría de ellos son de pago, especialmente los más profesionales. Rara vez encontramos a nuestra disposición en el móvil apps de calidad para editar nuestras fotografías, y si lo hacemos suelen ser de pago. Pese a que muchas personas están dispuestas a pagar, introducir el número de nuestra tarjeta sigue teniendo cierto riesgo, y puede que te niegues a hacerlo. Si este es el caso, te recomendamos ver el vídeo y conocer otras alternativas a las que podrás acceder desde cualquier navegador.

Si te estás iniciando en el mundo de la edición digital, y sabes pocas cosas pero te gustaría saber más, con las opciones que te mostramos tendrás acceso a un abanico de posibilidades que te permitirán avanzar considerablemente en el ámbito de la fotografía. Finalmente, si quieres saber cómo crear fotografías en tres dimensiones de forma sencilla con una sola app, pincha en este enlace y te lo mostramos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo mostrar todas las fotos que has hecho con el móvil en un mapa

Google Fotos: esta nueva función va a mejorar la forma en la que buscamos nuestras fotos