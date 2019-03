Es 14 de diciembre: bienvenidos al día de más compras online de la historia de España

No es ningún secreto que, incluso antes de que llegase internet a nuestras vidas, todos los comercios se preparaban para las fechas especiales en las que aumentan las ventas.

Muchos de ellos no sólo se preparan para las fechas evidentes en este auge (día de la madre, del padre, de los enamorados...), sino que, dentro de los periodos largos de grandes compras (Navidad, Reyes, épocas de comuniones...), también intentan predecir con mayor o menor acierto qué día concreto se producirán más ventas.

El rey mundial del comercio electrónico, desde luego, lo tiene claro: el día en que más ventas van a hacer es este lunes, 14 de diciembre. Pero no sólo será el día de más ventas de este año 2015, sino que, aseguran, llegará incluso a ser el día de más ventas por internet en toda la historia de nuestro país (algo medianamente esperable si tenemos en cuenta que el comercio electrónico va ganando adeptos cada año).

¿Por qué exactamente el 14 de diciembre y no cualquier otro día? Por desgracia en Amazon no explican de manera detallada el cálculo, con lo que habrá que recibirlo con cautela, pero no es menos evidente que en la compañía miden todo tipo de movimientos para poder predecir la actividad de sus usuarios en el futuro.

Hora clave: entre las 22h y las 23h

Pero en Amazon (cuyo previsible acierto habrá que evaluar a posteriori, tampoco nos vengamos arriba) no sólo se atreven a predecir el día de más pedidos, sino también la hora de mayor actividad: según sus previsiones, el momento de más compras se producirá entre las 22h y las 23h de este lunes.

La previsión, aunque pueda parecer frívola (y quizá lo sea), no es un asunto menor para la compañía, que se juega gran parte de sus ingresos en estos días grandes, que desde hace años vienen llamando 'Peak Day'.

De hecho, las cifras del año pasado no son para ignorarlas, precisamente. El 16 de diciembre de 2014, a nivel mundial, Amazon recibió cerca de 182.000 pedidos, lo que equivale a 126 por minuto, mandando pedidos a 78 países distintos con un camión saliendo de su centro logístico cada 22 minutos.

Pero si las cifras del Peak Day de 2014 ya son llamativas, las del pasado Black Friday suenan directamente apabullantes. Y es que aquel día sólo hasta las 17:30h de la tarde Amazon ya había gestionado más de 370.000 pedidos, lo que supuso un movimiento de 352 pedidos por minuto en una cita que cada año consigue más adeptos en nuestro país.

Unas cifras asombrosas que, sin embargo, van a ser ampliamente superadas este 14 de diciembre. Habrá que ver si es verdad.