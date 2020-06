¿Alguna vez has querido guardar varios vídeos en YouTube juntos pero no sabías cómo? La aplicación cuenta con una opción que permite al usuario almacenar vídeos en una lista para que pueda consultarla más adelante. En el vídeo superior te enseñamos el paso a paso para que no pierdas ningún vídeo que te guste de la plataforma.

YouTube nació en 2005 en Estados Unidos como una página a la que subir vídeos y visualizarlos. Con los años, la plataforma ha ido creciendo hasta ser uno de los sitios web más buscados del mundo. Bien sea para consumir vídeos musicales, para ver las letras de una canción, para ver series, documentales, películas e incluso programas de televisión.

Además de estos contenidos, los usuarios de YouTube pueden consumir en la plataforma otros vídeos creados por vloggers o youtubers, que son personas que han creado un modelo de negocio y un estilo de vida a raíz de la página. Estos creadores de contenidos suben a sus canales retos, vídeos hablando de ciertos temas, entrevistas, cuentan su día a día o se graban mientras juegan a algún videojuego. La oferta de estos vídeos es inmensa y cada día aumenta más.

Si un creador de contenido te gusta, YouTube da la opción al usuario para suscribirse en su canal y así, cada vez que entre a la plataforma, los vídeos de esa persona que no haya visto se situarán los primeros, para que el suscriptor no se los pierda. Si un usuario está suscrito a muchos canales, YouTube también da la opción de activar las notificaciones de los youtubers, para que el usuario sea notificado cada vez que ese creador de contenido publique algún vídeo nuevo.

YouTube ofrece al usuario algunas opciones más, como crear sus propias listas de reproducción para que no pierda ciertos vídeos que una persona quiere ver en otro momento. Si no sabes cómo se crea una de estas listas, en el vídeos superior te lo explicamos paso a paso.

