Consejos para un regreso del verano lejos de ciberdelincuentes

Aunque algunos usuarios pueden pensar que la ciberseguridad sólo es cosa de grandes corporaciones y administraciones públicas. Pero nada más alejado de la realidad, ya que hoy por hoy cualquiera puede ser objetivos de los ciberdelincuentes. Repasamos algunos unos consejos para protegernos de los ciberdelincuentes en verano.

Buenas prácticas ciberseguras

Se ha convertido ya en algo habitual escuchar noticias como los ataques sufridos por organismos oficiales. Como pasó hace algunos meses con los ataques sufrido por el SEPE, y muchos usuarios creen que esto es algo que no les puede suceder. Pero todos podemos ser objetivo para los ciberdelincuentes el robo de contraseñas o datos y la suplantación son algunos de los más comunes.

Protege tus dispositivos de los ciberdelincuentes | Foto-de-Towfiqu-barbhuiya-en-Unsplash

Por norma general en vacaciones solemos bajar la guardia y seguimos usando dispositivos inteligentes como pulseras inteligentes, móviles, tabletas o portátiles ya sea para consultar el tiempo, echar un vistazo a las redes sociales o buscar sitios de interés sin saber que podemos ser atacados en cualquier momento.

Aun así, muchos usuarios no sólo no son conscientes del peligro y por ello desconocen los métodos de los que disponen para combatir y prevenir el ciberfraude. Por ello, desde la Asociación de empresas españolas contra el Fraude han elaborado una lista de recomendaciones para que tengamos un buen descanso y un regreso de vacaciones sin sobresalto. Un decálogo de sencillas acciones para protegernos de los ciberataques, como te mostramos a continuación:

Instalar y mantener actualizado el antivirus de todos los dispositivos es la primera de las recomendaciones. Estos actúan como barrera entre los ciberdelincuentes y nuestros datos. Estos evitan la introducción de virus cuyos efectos sobre nuestros dispositivos pueden ir desde el robo de datos al mal funcionamiento de estos.

Mantén actualizado el software de los dispositivos. Mantener al día el software de los dispositivos ayuda a cerrar las posibles brechas de seguridad. Las compañías incluyen en sus actualizaciones parches que solucionan problemas de seguridad y por ello es necesario mantenerlos al día.

Cambia y actualiza tus contraseñas | Foto-de-Yura-Fresh-en-Unsplash

Nuestras contraseñas pueden ser nuestras mejores aliadas a la hora de velar por nuestra ciberseguridad. Cambiar las contraseñas que hayan sido vulnerables o susceptibles de serlo por otras más robustas que incluyan todo de tipo de símbolos, como mayúsculas, minúsculas, números, signos y símbolos, hacen que no sean fáciles de descubrir. A menudo solemos conectarnos a redes wifi que no resultan ser del todo seguras, por lo que debemos tener especial cuidado con las conexiones gratuitas pues estas pueden convertirse en la puerta de entrada de los ciberdelincuentes.

Las redes sociales son a menudo uno de los escenarios elegidos para hacerse de forma ilícita de nuestros datos, por lo que realizar una configuración adecuada de las misma puede evitarnos nuestros problemas. En Internet suelen circular multitud de bulos y fakenews, por lo que no debemos fiarnos de todos lo que leemos en la red y elegir fuentes seguras como organizaciones contra el fraude u organismos oficiales. Realizar copias de seguridad no nos protege de los ataques, pero si que pueden sacarnos de mas de un apuro, ya que de esta forma no perderemos todos nuestros datos.

Elimina las aplicaciones que no uses y mantener actualizadas las aplicaciones resultará de gran ayuda a la hora de proteger nuestros dispositivos, de este modo evitaremos brechas de seguridad y vulnerabilidades. Otra fuente de información para los ciberdelincuentes son los historiales y las cookies del navegador, de este modo pueden rastrear que páginas hemos visitado y que servicios solemos usar. Y, por último, si hemos sufrido un ciberataque es importante informar de ello a las asociaciones y organismos pertinentes, ya que toda información es importante para analizar y combatir los ataques.