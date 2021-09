Como ver las contraseñas que tienes guardadas en tu Android

Seguro que más de una ocasión te has encontrado en la situación en la que no recuerdas la contraseña de una WiFi, pero sí que tienes acceso desde tu dispositivo móvil con sistema operativo Android. Te vamos a mostrar cómo utilizar este para recuperar la información de la que estamos hablando y, de esta forma, poder compartirla con tus conocidos.

La verdad es que esta opción hay devenido en el sistema operativo de Google de forma constante, ya que por ejemplo en la octava y novena versión de Android no era posible ver las contraseñas de las redes WiFi que tenías reconocidas a tu teléfono o tablet. Pero, por suerte, actualmente han cambiado las cosas y existe una forma bastante sencilla de poder acceder a los datos sin tener que instalar ninguna aplicación adicional y, tampoco, desproteger el teléfono (rootearlo) con el riesgo que esto supone.

¿El proceso es válido para todos los Android?

Pues lo cierto es que no, ya que si utilizas las versiones 8 y 9 del trabajo de Google no podrás realizar los pasos que vamos a indicar posteriormente. Por lo tanto, debes utilizar Android 10 o un trabajo posterior, ya que en ellos encontrarás todos los apartados necesarios para encontrar las contraseñas de las redes WiFi que tienes almacenadas (tanto en lo que tiene que ver con el usuario como con la contraseña). Bien es cierto que la inmensa mayoría de los dispositivos actuales no te dará un problema, pero es importante que tengas en cuenta esto que hemos indicado.

Lo que tienes que hacer para ver la contraseña de las WiFi

Los pasos que tienes que dar son bastante sencillos, y el primero es acceder a los Ajustes del terminal que estás utilizando. Para ello, accede al listado de aplicaciones que tienes en tu teléfono tablet busca ahora que tiene un icono circular que es una rueda dentada. Pulsa en ella y verás de forma automática la lista de opciones que existen en este apartado.

Candado tecno | Pixabay

Ahora debes acceder a un apartado denominado Red e Internet (o similar). En él, debes pulsar en el nombre de la red WiFi que estás utilizando sin presionar para nada el deslizador que hay junto a él -ya que puedes activar la función-. Ahora busca un icono que, de nuevo, tiene forma de rueda dentada que se sitúa al lado de la conexión de la que estamos hablando. Hecho esto, debes utilizar la opción Compartir que verás entre todas las disponibles para acceder al lugar en el que poder ver la contraseña que buscas.

Verás que en la pantalla aparece un código QR que te permitiría compartir toda la información de la risa a la que estás conectado, pero esto puede no valerte, ya que es lo que necesitas es el código alfanumérico correspondiente. Para localizarlo, debes mirar debajo del cuadro del código antes mencionado y verás para tu sorpresa la contraseña de la WiFi. Por desgracia, no vas a poder copiar los datos que estás viendo en la pantalla, por lo que tendrás que escribirlo o dictarlos para que la persona que deseas que también se conecte a la red inalámbrica pueda conseguirlo de forma habitual.

Como has visto es realmente sencillo poder encontrar todas y cada una de las contraseñas que tienes guardada en tu teléfono o tablet con sistema operativo Android.