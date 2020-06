Las videollamadas se han convertido en uno de los principales medios de comunicación con las personas que queremos durante estos tiempos de pandemia. Verse de manera virtual sigue siendo lo más recomendable en estos tiempos de pandemia, y por esa razón las apps de videollamadas han crecido exponencialmente en estos últimos años. En estas no solo hablamos con una persona, sino que pueden ser decenas las que aparezcan en pantalla en las videollamadas multitudinarias. En esos casos lo que debemos hacer es llevar a la pantalla grande nuestras videollamadas, por ejemplo al televisor, para poder vernos en tamaño grande. Chrome puede ser un gran aliado a la hora de poder ver nuestras videollamadas en tamaño más grande.

Así puedes enviar tus videollamadas desde Chrome a la TV

Esta característica funciona de manera independiente a cualquier app de videollamadas, pero sin duda es más que efectiva, porque permite disfrutar de una funcionalidad que a muchos nos viene muy bien para poder ver en un tamaño más grande las conversaciones.

Enviando a Chromecast | Tecnoxplora

Hablamos de la función de “enviar pantalla” de Chrome, que nos permite disfrutar de esta faceta fácilmente en el televisor si contamos con un Chromecast. Para ello lo que debemos hacer es contar con uno de estos dispositivos de Google para poder enviar vídeo al televisor. La idea de Google es que sea la app que sea, enviemos su pantalla al televisor mediante este dispositivo inalámbrico. Para ello lo único que debemos hacer desde el navegador Chrome, una vez que la videollamada está activa en la app de este tipo que más nos guste, es enviar la pantalla haciendo lo siguiente:

Pulsa sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha de Chrome

Pulsa el botón “Enviar”

Selecciona uno de los dispositivos disponibles

En la lista de dispositivos veremos por ejemplo los Chromecast que tenemos a nuestra disposición funcionando, por tanto solo hay que seleccionar aquel que se encuentra en nuestro televisor para que se envíe la videollamada a este. Lógicamente hay que tener en cuenta que la videollamada seguirá generándose a través de la cámara de vídeo del ordenador, por lo que debemos apañarnos para que sigamos delante de él durante la videollamada. Esto puede ser una buena alternativa cuando estamos utilizando la app de videoconferencia desde un ordenador portátil.

En este caso podemos seguir delante del ordenador para que nos capte la cámara frontal, pero seguir la videollamada en pantalla grande si estamos a su vez delante del televisor. En el caso de ser un ordenador de sobremesa es algo más complicado, salvo que la webcam se pueda mover libremente. Como veis no es un truco basado en una opción que no conociéramos ya, porque es bastante veterana entre nuestros móviles, pero sí que es una manera diferente de utilizarla. Y sobre todo es una manera de recordarla, porque normalmente este tipo de opciones no las utilizamos para este tipo de situaciones cuando siempre han estado ahí. El problema es que no nos solemos acordar de que también nos sirve para esto.