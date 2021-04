Cómo saber si tu teléfono o email se ha filtrado en el último ataque a Facebook

Estos días atrás hemos conocido la enésima filtración de usuarios de Facebook en Internet. Ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces la red social ha visto comprometidos sus datos, o mejor dicho los de sus usuarios. En esta ocasión la filtración ha sido masiva, y ha afectado a más de 500 millones de usuarios en todo el mundo, 11 de esos millones son usuarios españoles. Y como es lógico, con un número tan elevado de afectados, puedes haberte preguntado si esta brecha de seguridad ha podido afectarte directamente. Algo que antes solo habríamos podido conocer accediendo directamente al fichero donde se encuentra toda esa información. Pero gracias a proyectos desinteresados en la red es posible conocer esa información accediendo a una página web.

Así puedes saber si tus datos están comprometidos

No es la primera vez que os detallamos este modo de conocer si nuestra información se ha visto comprometida o no. Y es que ahora nos va a venir muy bien para saber si nuestros datos se han visto comprometidos en este último ataque a la red social. Para ello lo que vamos a tener que hacer es entrar en la web de “have i been pwned?” donde vamos a poder introducir nuestros datos más importantes para comprobar si hay coincidencias con alguna de las filtraciones de datos y ataques más importantes que se han dado a lo largo de los últimos años en la red.

Así nos indica esta web que nuestro teléfono se había filtrado | Tecnoxplora

En el caso de la filtración masiva de datos de Facebook de esta semana no solo se ha robado la dirección de correo electrónico, sino también el teléfono de los usuarios. Por tanto vamos a poder buscar diferentes datos personales que aparezcan en esas bases de datos filtradas. Puedes probar a poner en la barra de búsqueda tu dirección de correo electrónico para encontrar coincidencias. Y también puedes introducir tu número de teléfono, para ello debemos escribirlo con el prefijo español +34 delante. Una vez introducido pulsa sobre el botón “pwned?”

Al instante verás los resultados, si aparece en color verde, es que no estás presente en ninguna base de datos que se haya filtrado, ahora bien, si este color torna a rojo, vas a poder ver en la parte inferior en todas las filtraciones que aparece tu correo electrónico o número de teléfono. Puede que aparezcan varias, y que entre ellas no aparezca la de Facebook de estos días atrás. Si estás dentro de ella, verás un resultado como el de la imagen que adjuntamos, donde se muestra que esa información está presente en la filtración de datos de Facebook del mes de abril de 2021.

En este resultado se explica de manera más detallada en qué ha consistido la filtración de datos masiva de Facebook, y cómo esta ha afectado a los usuarios. Es posible que encuentres solo tu teléfono filtrado tratándose de Facebook, ya que parece que el correo electrónico solo se ha adjuntado en un número más reducido de usuarios. Sea como fuere, deberías comprobarlo cuanto antes para tomar las precauciones necesarias.