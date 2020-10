Cómo saber si una página web es segura en Google Chrome

No hay semana en la que no conozcamos nuevos casos de malware o virus que se expanden sin límites por la red. Esta misma por ejemplo hemos conocido casos en los que se han suplantado a organismos oficiales como el Ministerio de Sanidad o la Agencia Tributaria, con la intención de que los usuarios se descargaran archivos con malware desde enlaces fraudulentos. Por tanto hay que ser siempre conscientes de que no todo en la red es seguro, y que debemos andar con mil ojos cuando navegamos. Para ello existen herramientas muy sencillas, que cualquiera podemos utilizar, y que nos dan una idea de hasta qué punto puede ser segura una determinada página web.

Conoce al instante si la web es segura

Google Chrome es uno de los navegadores web más populares, si no el más popular, habiendo superado a iconos como Internet Explorer, que se transformó en Edge, un navegador que ha tenido que finalmente integrar el núcleo de Chrome para poder gozar de mayor popularidad. Una de las cosa que más nos gustan del navegador de Google es que es bastante seguro, y sobre todo cuenta con varias herramientas para poder comprobar que efectivamente estamos navegando en un lugar con todas las garantías. Eso es algo que podemos hacer fácilmente con pulsar un botón.

Así comprobamos si es segura la web | Tecnoxplora

Para ello solo tenemos que pulsar el icono del candado que vemos en la parte izquierda de la barra de navegación. Ya sabéis que si este se encuentra cerrado, es sinónimo de que la página es segura. Pero podemos ampliar la información de seguridad de la página pulsando precisamente sobre este candado. Cuando lo pulsamos se abre una ventana emergente en la cual podemos ver si la conexión es segura o no. En caso de serlo, se puede acceder al certificado que acredita que efectivamente se trata de un lugar seguro. Dentro de ese certificado podemos ver quién lo emite y la validez que tiene.

Esto nos garantiza que todos los datos que enviemos a través de esta página web se tratarán de forma segura y no pueden ser accesibles por parte de los hackers, tan siquiera con sus métodos más sofisticados, al menos a priori. Cuando la página web no es segura, en lugar de un candado vemos un icono de advertencia. Y cuando pulsamos sobre él podemos ver que la “conexión a este sitio web no es segura”. Por tanto en este tipo de sitios no está garantizada la seguridad de los datos que introduzcamos, como contraseñas y nombres de usuario. Por lo tanto no es recomendable que naveguemos por ellas, ya que podríamos ser víctimas de un hackeo importante.

Dentro de la misma ventana emergente, podemos ver las cookies que está utilizando en ese momento la página web. Y podemos en cualquier momento quitar el privilegio de una determinada cookie, pulsando sobre el botón de “cookies” y accediendo a la pestaña de “Permitido” en la parte superior. Ahí podremos quitarle el permiso seleccionando la cookie y pulsando sobre “quitar”. Así de sencillo es saber si nuestra navegación en Chrome está siendo todo lo segura que debería.