Cómo pixelar tus imágenes antes de enviarlas por WhatsApp

WhatsApp tiene varias funcionalidades que pueden estar un poco más ocultas de lo normal. ¿Sabías que se pueden pixelar algunas fotos o partes de ella para proteger información? En el vídeo te explicamos paso a paso cómo conseguirlo. Eso sí, para ello necesitarás un iPhone ya que en Android todavía no está implementado.

Funiconalidades de WhatsApp

Al ser una de las apps de mensajería instantánea más utilizadas del mundo, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios según su dueño Zuckerberg, proporciona una gran variedad de funcionalidades a los miembros que forman parte de su comunidad.

A partir de que Facebook adquiriera la aplicación se realizaron varias actualizaciones. En el año 2015 se habilitó la capacidad de realizar llamadas telefónicas y videollamadas a través de una red Wifi. Más adelante, 'copiaría' las Historias de Instagram y lo aplicaría en formato de 'estados' de WhatsApp. Muchas de estas agregaciones nuevas nos saltan a la vista, por lo tanto, las conocemos, pero hay otras muchas que pueden pasar desapercibidas.

La funcionalidad para pixelar fotos

WhatsApp incluyó la funionalidad de pixelar fotos antes de enviarlas. Aunque de momento solo está disponible para iPhone. Pero si tienes uno y todavía no sabes cómo puedes pixelar tus fotos te contamos cómo debes hacerlo a continuación:

Selecciona la foto que queremos compartir. Una vez la tenemos elegida debemos pulsar el icono del lápiz que nos sale en la parte superior derecha. Aparecerá una gama de colores y en la parte inferior un cuadro con píxeles. Al elegir esta opción solo debemos deslizar el pincel sobre la parte que queremos ocultar de la fotografía. Como bien puedes ver en el vídeo tutorial que mostramos en la parte superior.

Esta funcionalidad nos puede servir para ocultar datos personales como nombre completo, cuenta bancaria o u otros asuntos que no queremos que le lleguen a terceras personas. Lo más común en esta red social es compartir una imagen con alguien de confianza pero no sabemos con certeza si esta persona la va a volver a compartir con alguien más. Con esta nueva capacidad de WhatsApp, evitamos que esto pase y podemos seguir guardando nuestra privacidad aunque la fotografía se comparta en exceso con personas que no conocemos. Lamentablemente, de momento solo está disponible para dispositivos Apple.

