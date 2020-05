Con la gran parte de España en fase 2 el próximo lunes, cada vez son menos las restricciones a la movilidad, y a la vez mayores los riesgos de poder contagiarnos si no mantenemos la distancia de seguridad correcta en todo momento. El distanciamiento social no es algo negociable en la desescalada, y posteriormente mientras no haya una vacuna contra el COVID-19. Y la mejor receta para poder combatirlo es mantenernos lejos de otras personas. Para eso lo mejor es ser conscientes de que necesitamos al menos un par de metros de distancia para evitar que otras personas puedan contagiarnos, y por supuesto para que nosotros tampoco les contagiemos. Y Google quiere ayudarnos con ello gracias a una nueva y sencilla app.

Sodar, una manera sencilla de mantener el distanciamiento

Las grandes tecnológicas están haciendo todo lo que pueden para hacer de la desescalada y la vuelta a la normalidad de algo compatible con evitar un rebrote del virus. Y para ello están desarrollando todo tipo de aplicaciones y tecnologías para poder mantener ese distanciamiento y también para trazar los posibles contagios que se vayan dando. No hay más que ver la alianza de Apple y Google para ofrecer una app común de seguimiento de personas que hayan contraído el virus y de todos los contactos que hayan podido tener.

Manteniendo la distancia con Sodar | Tecnoxplora

Pues bien, ahora Google ha desarrollado una app online denominada "Sodar" que nos permite mantener ese distanciamiento social gracias a la realidad aumentada. Esta última cada vez está más cerca de muchos usuarios, y es posible utilizarla sin grandes requisitos. Lo único que necesitamos es tener un móvil Android y Chrome instalado como navegador web. Si es así solo tienes que introducir en el navegador la siguiente dirección web, puedes entrar pulsando en este enlace. Una vez dentro solo tienes que seguir las instrucciones que te da Google en la aplicación online.

Solo tienes que mover el teléfono para que reconozca el suelo por el que pisamos. Cuando así sea, puede ser instantáneamente en cuanto apuntemos al suelo o bien pasados unos segundos, veremos un gran número de puntos en este, que estarán delimitados por una circunferencia, marcada en su extremo por una línea más gruesa. Ahí es donde veremos la marca de los dos metros, que es la distancia mínima que debemos mantener para que nuestras reuniones sociales sean seguras. De esta manera solo debes apuntar la cámara hacia el lugar donde te quieres mover, o donde hay más gente, y puedes comprobar si se encuentran o no a esos dos metros necesarios.

Si no es así, ya sabes lo que debes hacer, alejarte, y si no es posible, siempre debes llevar la mascarilla. Algo que si nos aplicamos todos evitará que tengamos que volver a las medidas de distanciamiento y restricción de la movilidad más dura. En cualquier caso es de agradecer que gigantes como Google nos ofrezcan este tipo de herramientas de manera gratuita y que no necesitamos tan siquiera instalar en nuestro móvil, porque se trata de una herramienta completamente online.