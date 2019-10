La agenda de contactos se ha simplificado mucho en los últimos años. Seguramente recordaréis los tiempos en los que perder la tarjeta SIM del teléfono suponía prácticamente no volver a contactar con nuestros conocidos o familiares durante mucho tiempo, porque no había manera de poder recuperar esos contactos, ya que antiguamente solo estaban disponibles en la SIM o en la memoria interna del teléfono. Si solo estaban los contactos guardados en la SIM perdida era imposible poder recuperarlo. Ahora es mucho más sencilla su gestión, porque estos ya no dependen de la tarjeta SIM y están disponibles generalmente en la nube de Google, tal y como os contamos hace unas semanas.

Gestiona tus contactos desde el PC

Pues bien, todo lo que podemos hacer desde la app de contactos de Google en el móvil podemos hacerlo también desde la versión web de esta aplicación. Esto técnicamente nos permite organizar de la misma manera nuestra agenda de contactos, y añadirlos desde el mismo PC o un dispositivo con navegador web directamente. Pues bien, solo tenemos que entrar en el navegador web, preferiblemente Chrome, e identificarnos con nuestra cuenta de Google. Esto permitirá que cuando entremos en la aplicación de los contactos, aparezcan los mismos que tenemos guardados en el móvil.

Creando un contacto desde el PC | Tecnoxplora

A esta app podemos acceder desde la página de Google, pulsando sobre el logotipo de rejilla que aparece en la parte superior derecha. Aquí veremos el icono de la app de contactos, la misma que tenemos en nuestro móvil. Una vez dentro, tenemos unas secciones bastante parecidas a las de la app móvil. Ahora para crear un contacto solo tenemos que pulsar sobre el gran botón que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla con el texto de “crear contacto” para abrir la ventana emergente donde debemos añadir todos los detalles e información de este contacto.

Borrando contactos duplicados desde el PC | Tecnoxplora

Ahora que hemos creado el contacto, este se guarda en la nube de Google, y cuando entremos en los contactos del móvil lo veremos al instante. Por otro lado, esta herramienta web nos permite realizar otras tareas bastante agradecidas para la gestión de los contactos. Porque en la misma herramienta, tal y como podéis ver, podemos también eliminar los contactos duplicados desde la pantalla de nuestro ordenador, solo tenemos que pulsar sobre el botón de “duplicados” en el lateral y ver la lista de los que Google detecta de esta manera. Si aparecen contactos duplicados, solo tenemos que pulsar sobre el botón “combinar”

También podemos importar contactos desde una tabla de Excel, o crear nuevas etiquetas donde agrupar y organizar mejor a los diferentes contactos. No deja de ser la misma aplicación de contactos que tenemos en el móvil, pero lo mejor de todo es que los cambios que hacemos desde el navegador web desde nuestro ordenador se sincronizan al instante en nuestro móvil. Y la verdad es que a veces puede ser más sencillo y rápido crear un contacto desde la comodidad de un teclado físico. Y lo más importante, siempre tendremos los contactos accesibles desde el ordenador, aunque perdamos el móvil o la tarjeta SIM.