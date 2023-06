Cómo disfrutar de unas vacaciones ciberseguras

Las vacaciones de verano ya están a la vuelta de la esquina y son muchos los que ya están organizando su tiempo para disfrutar de unos días de paz y tranquilidad. Si has optado por viajes, debes prestar especial atención a la hora de reservar tus vuelos y alojamientos. Para que todo fluya y sea lo más seguro posible te damos estas recomendaciones.

Reserva tus vacaciones de forma segura

Organizar unas vacaciones cómodamente desde el sofá de nuestra casa es posible. Pero a la vez puede convertirse en una actividad de alto riesgo si no prestamos la suficiente atención. Puede pasar de ser una experiencia única a una auténtica pesadilla. Por lo que debemos ser cautos para no ser víctimas de los ataques de phishing. Desde VU, empresa especializada en ciberseguridad y en protección de la identidad digital nos traen una serie de consejos con lo que reservar online sea un totalmente seguro y evitemos posteriores problemas.

Detecta si has sido hackeada | Thanks to Arget for sharing their work on Unsplash.

La temporada de vacaciones se acerca y al igual que nosotros los ciberdelincuentes también lo saben y se están preparando para hacer su particular agosto con la información que consiguen haciéndose pasar por agencias de viajes, portales de viajes o compañías aéreas entre otros.

Por lo que debemos sospechar de los correos electrónicos y mensajes que recibimos con ofertas de viajes que son tan buenas que no parecen de verdad. Por lo que no debemos acceder bajo ningún concepto a enlaces sospechosos. Estos proceden de fuentes no fiables y podemos reconocerlos fácilmente por su longitud extrema, suelen estar mal escritos o nada tiene que ver con lo que representan. Antes de acceder a una página web es importante verificar la autenticidad de las mismas. Comprueba que la URL está correctamente escrita, busca en la red y accede desde la página oficial a las ofertas. Antes suministrar nuestros datos o realizar el pago.

Sé celoso de tus datos personales y evita suministrarlos a través de correo electrónico. Las entidades no solicitan este tipo de dato a través de correos electrónicos. Esto es algo que nos debe hacer sospechar. Los ciberdelincuentes solicitan por esta vía números de cuenta o de tarjeta, así como contraseñas. Algo que nunca debemos hacer es revelar nuestro nombre de usuario ni contraseña, bajo ningún concepto.

Si quieres evitar cualquier problema de seguridad en nuestros dispositivos será necesario que estos estén actualizados. Además de nuevas funciones estás actualizaciones incluyen parches de seguridad con los que proteger la entrada de malware. Por lo que un dispositivo desactualizado es la puerta de entrada perfecta para los ciberdelincuentes y esto puede acarrearnos muchos inconvenientes. Por lo que de forma periódica es necesario comprobar que el sistema, el navegador y el antivirus de nuestros dispositivos se encuentren en perfectas condiciones y que no necesitan ninguna actualización.

Con estas sencillas pautas reducimos la posibilidad de ser víctimas de un ciberataque, la infección con malware o el robo de datos personales. Por lo que siempre debemos estar atentos y en guardia.