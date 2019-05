Cómo descargar la imagen de miniatura de un vídeo de YouTube

Como sabéis, los vídeos de YouTube suelen contar con una imagen de miniatura que es la primera que vemos cuando estamos echando un ojo a la lista de vídeos que estamos buscando. El caso es que cuando buscamos esa imagen dentro del vídeo, es imposible encontrarla, porque no se encuentra ahí, ni la vas a encontrar nunca en ese sitio. Para hacerte con ella, debemos recurrir a la propia Internet, ya que gracias a una utilidad online, podemos descargar esa miniatura con toda la calidad con la que la hicieron sus creadores, vamos a conocer lo sencillo que es descargar estas miniaturas.

Así puedes descargar las miniaturas de YouTube

Todos los vídeos de YouTube tienen una imagen, una especie de portada que es como el primer fotograma que vemos de este. Una portadilla diseñada para llamarnos a pulsar sobre ese vídeo, y que de alguna manera nos muestra alguno de los momentos más destacados de ese vídeo. Pues bien, para descargar la miniatura de cada uno de estos vídeos, podemos dirigirnos a una web creada específicamente para descargar esas miniaturas. Esta web se llama Thumbnail Download, y ya su nombre lo dice todo, porque permite guardar la miniatura del vídeo fácilmente.

Web para descargar las miniaturas de YouTube | Thumbnail Download

Una vez que hemos entrado en la página para descargar las miniaturas, solo tenemos que introducir la dirección del vídeo del que queremos descargar la imagen de miniatura. Una vez lo peguemos pulsamos sobre descargar y aparecerán debajo los diferentes tamaños a los que podemos descargar las miniaturas del vídeo. Solo debemos seleccionar el que queremos y pulsar sobre el botón de descargar. Como veis es muy fácil descargar cualquiera de las miniaturas de un vídeo de YouTube fácilmente. Ahora bien, debemos tener en cuenta que normalmente son imágenes con derechos, por lo que no deberíamos descargarlas si no son de nuestra propiedad o si no tenemos el permiso del autor para descargarlas.

También puedes descargar fotogramas aleatorios de un vídeo de YouTube

Al igual que podemos descargar la miniatura, existen otras herramientas online que nos permiten descargar varias imágenes de un vídeo en forma de fotograma. Se trata de un programa que podemos descargar tanto para Windows como para MacOS. Este programa se llama Movieprint, y nos ofrece una forma de convertir un vídeo en una sucesión de capturas. Con ello nos encontramos como resultado con un vídeo que bien se podría imprimir desde una impresora en una sucesión de fotogramas. Una forma de crear un storyboard de cualquier vídeo que puede ayudarnos a analizarlo, o simplemente a hacernos con una serie de imágenes interesantes acerca de un vídeo que nos gusta.

Por tanto podemos extraer prácticamente lo que sea de cada uno de estos vídeos, porque hoy en día Internet nos ofrece herramientas casi infinitas para poder extraer de estos vídeos cualquier material, ya sean imágenes o audio, y como veis, sin necesidad de tener que instalar nada en el PC, al menos en el caso de la descarga de las miniaturas de YouTube.