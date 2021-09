Cómo descargar de forma sencilla los Espacios de Twitter

Una de las últimas funciones más interesantes que han llegado a Twitter son los Espacios. Estos permiten crear salas donde varios usuarios pueden conversar diferentes temas y de esta forma competir de forma directa con Clubhouse. El caso es que existe una forma es no perder la charla y que se quede en el olvido: descargarla.

Aunque no son pocos los que creen que una vez que se ha terminado de utilizar un Espacio la información correspondiente desaparece, pero esto no es así existe una forma en la que puedes conseguir y guardar todo lo que se ha hablado con gran sencillez y utilizando para ello una herramienta completamente oficial. Es decir, que no vas a poner en riesgo alguno el perfil que tienes en la mencionada red social, ya que no incumples ninguna de las normas de uso que tiene establecidas.

Lo que tienes que hacer para descargar los Espacios

Una de las cosas que sorprenden bastante respecto a la herramienta de lo que estamos hablando es que está más escondido de lo que debería la función que permite descargar las copias del audio que se guardan por parte de la red social. Sea como fuere, si deseas tener un histórico de todo lo que has hecho en los Espacios de Twitter, debes saber que es completamente posible y que podrás almacenar por lo tanto el local todo lo que has generado.

Una de las cosas que debes saber es que la plataforma es la que mejor vas a poder realizar el proceso que vamos a explicar es accediendo a tu cuenta de Twitter mediante la versión web de la plataforma, ya que es donde encontrarás la forma más sencilla e intuitiva para lograr acabar todo en muy poco tiempo y sin complicaciones.

Una vez que estás dentro de Twitter, lo que tienes que hacer es en la parte izquierda pulsar en una opción que se llama Más opciones. Entre los nuevos apartados que verás el que tienes que elegir para poder acceder a la herramienta de descarga de los audios es el denominado Configuración y privacidad. Ahora verás que la parte central de la pantalla cambia de forma evidente mostrando una gran cantidad de posibilidades.

En este momento debes mantener la selección en Tu cuenta (o modificar la que tienes activa por la que hemos indicado). En la parte derecha encontrarás Descargar un archivo con tus datos, qué es la herramienta que tienes que utilizar para conseguir los audios de los Espacios que has creado tú. Al darle a esta opción se pedirá de nuevo que vuelvas a introducir tu contraseña de Twitter. Pulsa en Siguiente cuando lo hagas para seguir con el proceso que enviará un correo electrónico o mensaje al teléfono móvil para que verifiques tu identidad como segundo paso de protección.

En estos momentos lo que tienes que hacer es utilizar la opción Solicitar archivo y, entonces, red social realizará todos los procesos internos necesarios para crear un archivo comprimido (en formato ZIP, que es prácticamente un estándar) y en tiempo máximo de 24 horas deberías recibir un mensaje para que realices la descarga de forma directa. Comprobarás que en el interior del fichero descargado está toda la información que has creado en Twitter y, entre ellos, están los audios creados en Espacios -también otras opciones como por ejemplo el historial de mensajes-.