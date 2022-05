Cómo borrar tu teléfono y otros datos que aparecen en el buscador

Es posible que los más curiosos ya hayan probado a buscar su propio nombre en el buscador de Google, y, si es así, quizá habrán averiguado que haciendo esa simple búsqueda se puede comprobar la aparición de muchos datos sobre nosotros que creíamos privados, cómo nuestro número de teléfono, dirección, DNI… Por suerte, tenemos una solución para ello y es que Google nos ofrece una herramienta para pedirle que borre nuestra información personal. Te contamos el proceso que se debe seguir para conseguirlo.

Para empezar, debemos escribir en el buscador de Google "Solicitud para retirar tu información personal de Google" y al buscarlo entraremos en el primer enlace, que nos llevará a un formulario para conseguir retirar la información privada.

Iremos rellenando dicho formulario. Cuando nos pregunte "¿Qué quieres hacer?", deberemos marcar la opción de "Eliminar información que aparece en la Búsqueda de Google". En la siguiente pregunta tendremos dos opciones: eliminar solo los datos en los resultados de búsqueda de Google o en todos los sitios web. Seleccionaremos la que queramos.

Después, nos preguntarán si nos hemos puesto en contacto con el webmaster, a lo que debemos seleccionar la opción que dicte "No, prefiero no hacerlo", para así poder acceder a una lista de elementos que podremos eliminar. Ahora seleccionaremos "Información personal, como números de identificación y documentos privados".

Por último, se nos abrirá otro formulario más específico, que debemos rellenar lo mejor posible y firmar. Cuando ya lo hayamos hecho tan solo pulsaremos en "Enviar". Google hará un estudio sobre el caso y eliminará la información indicada.

Debemos recordar la importancia de mantener nuestros datos a salvo y de tener mucho cuidado de a quién o a qué identidad se los prestamos, por lo que, es recomendable no darse de alta o identificarse en sitios web sospechosos o no fiables. Siempre será mejor crear contraseñas complejas y no utilizar la misma para todo, así mantendremos nuestras cuentas aseguradas y nuestros datos protegidos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

La doble autenticación y otros consejos para tener tus contraseñas a salvo