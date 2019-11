La aplicación de vídeo más popular de la red, YouTube, es toda una caja de sorpresas, y cuenta con numerosas funciones que nos permite ajustar la reproducción a nuestras necesidades o preferencias actuales. La aplicación cuenta con numerosas opciones que nos permiten disfrutar más de los vídeos, y también aprovechar mejor nuestro tiempo. Precisamente la función en la que nos centramos hoy nos permite ganar algo de tiempo con una reproducción más rápida, o todo lo contrario, saborear más el vídeo con una reproducción más ajustada. Os contamos cómo se pueden ajustar estos dos aspectos tan interesantes de la app.

Así puedes ajustar la velocidad de un vídeo en YouTube

En YouTube disfrutamos de controles táctiles que nos permiten controlar la reproducción de una manera diferente. Gracias a estos controles podemos avanzar diez segundos la reproducción o retrasarla con solo un toque y como es lógico movernos por la línea de tiempo mientras vemos la miniatura del lugar del vídeo al que vamos a saltar directamente. Pero durante la reproducción hay un menú contextual que podemos editar y en el que existen algunas características adicionales que pueden condicionar la reproducción del vídeo que estamos viendo.

Editando la velocidad | Tecnoxplora

Para acceder a ellas debemos pulsar sobre los tres puntos verticales que hay en la parte superior derecha de la pantalla, no hace falta tan siquiera que esté detenida la reproducción. Entonces se despliega un menú en el que podemos ver varias opciones, una de ellas es precisamente la de la velocidad de reproducción. Al pulsar esta aparecen hasta ocho valores de velocidad diferentes, que nos permiten ajustar esta velocidad de reproducción fácilmente. Tenemos desde la velocidad normal, que es la velocidad a la que normalmente se reproducen los vídeos, y también cuatro velocidades para aumentar la velocidad, y otras tres para disminuirla. Podemos por tanto reproducir el vídeo a una velocidad del 0.25 o lo que es lo mismo, cuatro veces más lento, o bien podemos aumentar la velocidad hasta dos veces el ritmo normal.

Velocidades disponibles en YouTube | Tecnoxplora

Por tanto con esta última función vamos a poder ver el vídeo en la mitad de tiempo. Lo que nos va a permitir disfrutar de más vídeos en menos tiempo. Esto es algo útil cuando estamos buscando una parte del vídeo que nos interesa más, y no queremos invertir todo el tiempo que dura en ello. En el caso contrario, con la velocidad mínima, podemos ver el vídeo con más detalle, repasando esos momentos que nos interesan con mucho más detenimiento. Eso sí, debemos tener en cuenta que no solo el vídeo se ralentiza o se acelera, sino que también el sonido se altera de la misma forma. Por lo que en caso de aumentar la velocidad, las voces van a a ser más difíciles de entender, de la misma manera que si reducimos al máximo la velocidad del vídeo. Sea como fuere, es una interesante función que nos permite disfrutar de los vídeos a nuestro ritmo y siempre en base al tiempo real que tenemos para verlo y al contenido, que no siempre nos interesa igual durante todo el metraje.