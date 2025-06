Cómo activar la VPN gratuita de Opera GX

Desde hace años, Opera se encuentra en la lucha con el resto de desarrolladores por posicionar su navegador web. Algo que ha conseguido con el lanzamiento de Opera GX, un navegador desarrollado para mejorar la experiencia de usuario, sobre todo para los jugadores. Aunque oculta entre sus ajustes, una interesante funcionalidad, sobre si lo quieres, es tener acceso a las novedades que aún no han llegado a tu región. Te contamos cómo.

Actívala fácilmente

Estar al día de las novedades que nos ofrecen los desarrolladores es importante si no queremos perdernos nada y queremos probar todo aquello que nos pueden ofrecer. Aunque algo que suele pasar con frecuencia es que nos llegan noticias de nuevas herramientas, aplicaciones o funcionalidades con las que se puede experimentar en otras latitudes, y que aún no están disponibles en nuestro lugar de residencia. Un claro ejemplo, es el caso de las nuevas funcionalidades desarrolladas por Google labs, a través de su web tenemos acceso a estas. Independientemente, nos hayamos identificado como usuarios o no, al pulsar sobre cualquiera de las opciones, obtenemos el mismo mensaje, “no están disponibles, aún es tu país”

Activando la VPN de Opera GX | TecnoXplora

Una alternativa real, para tener acceso a estas, es hacerlo a través de la VPN que opera GX integra. Debemos recordar que las conexiones VPN o red privada virtual, establecen una conexión segura entre dos dispositivos. El equivalente a un túnel virtual cifrado a través del cual pasa todo en tráfico de datos. Lo que permite que nuestra ubicación sea invisible para el resto, disfrazando la IP, por lo que al no tener forma de identificar nuestra región como excluida tendremos acceso, como si nos encontráramos en una ubicación permitida.

Activar la VPN es muy sencillo, primero debemos descargar e instalar el navegador de Opera en nuestro ordenador.

en nuestro ordenador. En la esquina superior derecha de la ventana del navegador , pulsa sobre la rueda dentada para acceder a los ajustes.

para acceder a los ajustes. Al hacerlo, en la parte superior de la misma aparece un menú con las diferentes opciones.

Entre la que encontramos “ configuración ”

” Selecciona esta opción, para acceder a las nuevas opciones del menú.

Haz scroll en la página hasta encontrar el apartado VPN , en el que encontramos un botón junto a la opción “activar la VPN”.

, en el que encontramos un botón junto a la opción Una vez activada esta opción, puedes comprobar si ha funcionado. Abriendo una nueva página en el navegador y comprobando como ahora no tenemos restricciones de acceso.

Un ajuste que abre la puerta a todo el contenido restringido por este motivo, como es el caso de juegos online, servicios en streaming, así como tener un acceso a software cuyo lanzamiento se hace de forma adelantada en algunas regiones.

Aunque el uso de VPN tiene sus pros y sus contras, ya que esto puede influir de forma negativa a la velocidad a la que se transmiten los datos, reduciendo está debido al enrutamiento por otros servidos a su cifrado. Cuando usamos esta solución debemos tener en cuenta siempre la legalidad y revisar las condiciones del servicio, porque aunque su uso es legal puede general el bloqueo de las cuentas de usuarios como sucede en el caso del streaming.