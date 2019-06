Cómo activar un modo oscuro en Google Play Music desde Google Chrome

Aunque no está ni mucho menos al nivel de Spotify o Apple Music, Google Play Music tiene también bastante popularidad en Internet, sobre todo por esa función que nos permite subir a su nube miles de canciones alojadas en nuestro disco duro. Lo que nos permite acceder a nuestros discos y canciones favoritas desde cualquier lugar del mundo. Pues bien, al contrario que ocurre por ejemplo con Spotify, que casi siempre ha tenido por defecto el color oscuro en su interfaz, os vamos a contar cómo disfrutar de un modo oscuro para Google Play Music desde el propio Google Chrome.

Activa y personaliza el modo oscuro de Google Play Music

La aplicación de música de Google cuenta con una completa versión web, desde la que podemos reproducir todas las canciones que hayamos comprado en la tienda previamente, o bien todas aquellas de nuesta colección personal que hayan sido subidas a sus servidores desde nuestro ordenador. En cualquier caso, sabéis que la interfaz de Google Play Music es prácticamente en su totalidad de color blanco. Gracias a esta tonalidad, se hace más dificil utilizar la herramienta en entornos con poca luz, porque como repetimos siemrpre, una pantalla brillante, por ejemplo con un color blanco de fondo.

Modo oscuro de Google Play Music | playmidnight

Algo que no nos pasa en Spotify, que no emite prácticamente luz gracias a la interfaz oscura. En este caso, podemos disfrutar de ella gracias a una extensión de Chrome llamada Play Midnight for Google Play Music, que como dice su nombre, está ideada para utilizar por la noche. Una vez que descargamos la extensión, podemos elegir entre un gran número de tonalidades de color distintas, unas tonalidades que mezclan dos colores distintos para crear un aspecto alternativo a la interfaz original y con un aspecto mucho más agradable de ver y utilizar. Esta extensión nos ofrece por supuesto ese modo oscuro, que como podéis ver en la imagen cambia por completo el color de fondo de la interfaz de esta aplicación de música online. Podemos activar el modo a una hora determinada, para que se inicie cuando haya menos luz, y nos ofrezca una mayor utilidad. Como se ve en las imágenes, podemos personalizar el color de fondo eligiendo entre distintas paletas de color. Como sus propios desarrolladores aseguran, es una extensión pensada para que nuestros ojos descansen cuando estamos realizando sesiones musicales.

Podemos elegir entre distintas modalidades de modo oscuro | playmidnight

Una prueba más de que los modos oscuros están de moda, de hecho en los últimos días hemos conocido los de iOS 13, presentado el pasado lunes, o incluso el de Google Fotos, que lo hemos conocido esta misma mañana, y que irá llegando poco a poco a los distintos móviles Android de momento. En el caso de los ordenadores no es tan relevante, porque prácticamente no hay monitores OLED, pero en los móviles con estas pantallas los modos oscuros son especialmente útiles, porque permiten consumir mucha menos energía, gracias a que no es necesario encender todos los píxeles de la pantalla, al ser el tono general de esta mucho más oscuro.