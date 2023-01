Cómo activar o desactivar una extensión en un sitio web

Gracias a las extensiones podemos añadir funciones al navegador sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros. Pero estás no siempre funcionan todo lo bien que esperamos y es necesario desactivarlas en determinadas páginas web. Te contamos cómo hacerlo.

Desactiva extensión en una página web

Los navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge, están basados en Chromium una base de programación de código abierto que permite a programadores y desarrolladores, crear extensiones con las que incluir nuevas funciones. Para instalar estas deben pasar por el filtro de las compañías, para comprobar que son seguras, antes de formar parte de su tienda virtual, desde donde podemos descargarlas con total seguridad. Estas extensiones no siempre alcanzan a cubrir nuestro nivel de expectativa sino pueden no funcionar correctamente o no ser compatibles con determinadas páginas web. Llegados a este punto debemos decidir si desinstalamos por completo la extensión o por el contrario la inhabilitamos para determinada página web.

Desactivando extensiones en una página web | TecnoXplora

En el primer supuesto, eliminaremos la extensión accediendo de nuevo a la tienda virtual de Chrome y desde aquí desactivaremos la extensión. En el caso de querer desactivar sólo para una página web, debemos seguir los siguientes pasos:

Desde una página nueva del navegador, accedemos a las opciones de “configuración”, pulsando sobre los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha de la ventana, junto al perfil de usuario.

pulsando sobre los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha de la ventana, junto al perfil de usuario. Al hacerlo entramos en una nueva página desde la que tenemos acceso a diferentes opciones. En la columna de la izquierda se encuentran las secciones a las que tenemos acceso.

En la parte inferior de esta, encontramos “ extensiones ”. Pulsa sobre esta para entrar en esta sección.

”. Pulsa sobre esta para entrar en esta sección. Una vez accedemos encontramos todas las extensiones instaladas en el navegador. Independientemente de que estas estén activadas o no, pulsamos sobre “ detalles ”

” De este modo, podemos consultar toda la información relativa a la extensión y desde aquí podemos realizar algunos ajustes de configuración.

En este caso, nos dirigiremos a la sección “acceso al sitio web” y dentro de esta en , “Permitir automáticamente el acceso a los sitios siguientes”

y dentro de esta en A continuación, aparece la lista de sitios web a los que puede acceder la extensión para cambiar los datos.

para cambiar los datos. Tenemos la opción de activar o desactivar el acceso de forma general, deslizando el botón en la opción principal o hacerlo de forma personalizada para cada uno de los sitios web. De forma que podemos seguir haciendo uso de la extensión sólo en los sitios web que creamos conveniente en cada momento.

Además, desde ese mismo menú podemos quitar e inhabilitar la extensión e incluso eliminarla pulsando sobre el botón “quitar”. De modo que se borrará automáticamente sin necesidad de acceder a la tienda virtual. Un ajuste con el que no es necesario desactivar o borrar la extensión si no queremos hacer uso de la extensión en determinadas ocasiones. Algunas de estas extensiones, se usan para probar nuevas funciones del navegador y pasado el tiempo, puede que lleguen a formar parte del navegador y ya no sean necesarias. Por lo que no está de más, de vez en cuando revisar las extensiones instaladas para evitar posibles problemas.