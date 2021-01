Cómo acceder a tus archivos de Windows desde cualquier parte

Si alguna vez has tenido que consultar datos de archivos a los que en ese momento no tenías acceso, es probable que sepas la importancia de contar con accesos remotos. Este nuevo servicio nos facilita el uso de nuestra información desde cualquier parte del mundo. Si aún no sabes como acceder a tus datos, en el vídeo te enseñamos cómo lo puedes hacer.

Antiguamente, todos los archivos que necesitábamos los guardamos en cd y discos duros. Ahora toda la información se guarda en servidores web. La nube, como comúnmente conocemos a la red mundial de servidores, está diseñada para almacenar y administrar datos en un único sistema. Accedemos a nuestros archivos desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Este servidor es utilizado por la mayoría de las empresas, para facilitar la comunicación y el trabajo. Existen diferentes nubes, desde la pública a la que todos podemos acceder a recursos y servicios a la nube privada, aquella que no se comparte y ofrece recursos exclusivamente personales.

Ventajas y desventajas de la nube

Posiblemente su mayor ventaja es el rápido y fácil acceso, desde cualquier parte. Su bajo coste también es uno de los factores importantes por la que muchas empresas se decantan por utilizar este servicio. Además de estos beneficios, contar con una copia de seguridad es incuestionable tanto a nivel profesional como personal.

No obstante, debemos seguir una serie de pautas y recomendaciones para que estas ventajas no se conviertan en peligros de la red a largo plazo. Los datos pueden acabar en manos de terceros y nuestra privacidad se vería vulnerada.

Aunque uno de los beneficios es la mayor disponibilidad geográfica debemos contar con el factor riesgo que implica fallos de conexión del servidor, lo que hace que en ocasiones dependamos de los servicios de terceros. Aun así, este recurso nos permitirá concentrarnos y minimizar los tiempos de gestión de las operaciones que realicemos. Además de ayudarnos profesionalmente también podemos extrapolar sus beneficios a ámbitos personales, como el almacenamiento de fotos, documentos e incluso contactos de nuestra agenda.

En el vídeo te enseñamos cómo incorporar este recurso en cualquier dispositivo tecnológico con sistema operativo Windows, con unos simples pasos.

