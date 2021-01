Así es Signal, la app a la que huyen los usuarios de WhatsApp

WhatsApp ha modificado sus condiciones de uso, que entrarán en vigor el próximo 8 de febrero, de tal forma que si no las aceptamos, no podremos entrar a nuestro histórico de conversaciones ni volver a chatear con nadie. Sobre el papel, ¿quién podría negarse si a cambio mantenemos un servicio de mensajería con miles de millones de personas y completamente gratuito?

El problema parte de que, según el propio mensaje que nos muestra la aplicación, esas condiciones de uso nos obligan a dar permiso a WhatsApp para permitir que empresas de terceros que utilizan los servicios de Facebook puedan acceder a nuestra información de conversaciones y chats, por lo que volvemos otra vez al viejo dilema de las confianzas que se toman las empresas a la hora de recopilar datos estrictamente personales. Y otra cosa no, pero los de Mark Zuckerberg tienen a sus espaldas un historial bastante conflictivo con algunas vinculaciones con escándalos que no son nada edificantes. Cambridge Analytica, por ejemplo.

Signal, en lo más alto de lo descargado en las tiendas online

El caso es que han sido dos acontecimientos prácticamente inmediatos: la publicación de las nuevas condiciones de uso de WhatsApp por un lado, y la reacción inmediata de la comunidad, instigada también por figuras como Elon Musk, que desde el primer minuto no dudaron en hablar de Signal como la app en la que podemos chatear y hablar sin temor a que una empresa de terceros ponga sus ojos en lo que escribimos.

El caso es que desde la pasada semana, Signal corona las listas de las apps gratuitas más descargadas en tiendas como la de Apple, seguida de cerca por Telegram, con la que se alterna según qué días el primer y segundo puesto. No es raro porque lo ocurrido alrededor de WhatsApp no ha gustado nada a una buena cantidad de usuarios que en estos días andan buscando la mejor alternativa para continuar con su actividad de chateo con familiares y amigos.

Signal, la aplicación que quiere sustituir a WhatsApp. | Tecnoxplora

Ahora bien, ¿qué nos ofrece Signal? Pues hay que decir que en esencia no cambian demasiado las cosas ya que contamos con las funciones básicas de WhatsApp: un único dispositivo (con opción de chatear desde una versión de escritorio) conversaciones individuales con cualquier contacto que tenga la aplicación, posibilidad de crear grupos y, por supuesto, llamadas de voz y vídeo para hasta ocho participantes. Incluso una sección llamada "Notas personales" que en realidad es un autochat con nosotros mismos.

Además, sus creadores presumen de encriptación de punto a punto y de no quedarse con ningún dato de actividad de nuestros móviles o cuestiones personales. Así aparece en la página de descripción de la aplicación dentro de la App Store (o la Play Store de Android). Signal no es, como tal, una empresa, sino que se trata, según sus palabras, de una "organización independiente sin ánimo de lucro. No dependemos de ninguna compañía tecnológica importante, y tampoco podemos ser adquiridos por una. El desarrollo de Signal se sostiene con subvenciones y donaciones de gente interesada en la privacidad como tú". Es por eso que, aunque es completamente gratis, tienen un apartado en su página para recibir donaciones con las que seguir manteniendo la actividad.