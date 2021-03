¿Comes snacks mientras usas YouTube? Esta extensión de Chrome es para ti

Seguramente no le encontréis la relación y el sentido que pueden tener los snacks y YouTube con una extensión de Chrome. Pero sí, la tienen, y vas a entender por qué rápidamente gracias a esta extensión de Lays, la popular firma de snacks. Porque han lanzado una que utiliza la inteligencia artificial para reconocer el momento justo en el que estamos masticando nuestros snacks ¿Y por qué debería reconocer esos momentos? Pues lo vais a comprobar a continuación, y desde luego tiene su sentido.

Que el sonido de las patatas no arruine tus sesiones de YouTube

Imagínate que estás viendo tranquilamente nuestro canal de AtresPlayer en YouTube, y sientes un deseo irrefrenable de comerte unas patatas fritas. Ya sabemos lo que pasa cuando lo hacemos y masticamos su crujiente textura, que no se escucha nada de lo que estamos viendo, es algo inevitable. Por lo tanto esos momentos en los que masticas es posible que te pierdas algunos detalles de lo que estás viendo, o mejor dicho, escuchando. Por esa razón lo mejor es activar los subtítulos cuando vamos a ver los contenidos en estas condiciones. Aunque si lo piensas bien, por qué renunciar a una porción de la imagen perpetuamente aunque en ese momento no estemos comiendo nada. Pues bien, con esta extensión los subtítulos aparecen automáticamente.

Porque si descargas la extensión de Lays en tu PC y la instalas en Chrome, vas a comprobar cómo por arte de magia los subtítulos aparecen justo en el momento en el que estás masticando tus patatas, que en principio no tienen por qué ser de la misma marca. La inteligencia artificial de la que hace uso esta extensión es capaz de identificar el sonido mientras masticamos las patatas y activar automáticamente los subtítulos en ese momento preciso. En el momento que dejan de sonar nuestras patatas crujiendo en la boca, los subtítulos desaparecen y disfrutamos de nuevo a pantalla completa de nuestros contenidos.

La extensión es compatible con cualquier idioma de subtítulos, porque se limita a activarlos en el idioma que los has configurado actualmente. Por tanto si estás viendo un vídeo con subtítulos en español, será así como los veas, de la misma forma que si los configuras con otro idioma diferente. Por tanto es una extensión perfectamente compatible con tu PC. Eso sí, ten en cuenta que vas a necesitar que este cuente con un micrófono, de lo contrario la extensión no será capaz de escuchar el ruido de ambiente y por tanto reconocer el ruido que hacemos al masticar los snacks.

Y también debes tener en cuenta que esta app ha sido diseñada para reconocer especialmente el sonido de unas patatas al crujir, por lo que no se garantiza que funcione con otros ruidos. No obstante nos parece una extensión bastante curiosa y sobre todo útil en unos determinados momentos en los que la concentración debe ser máxima para no perdernos nada. Y es el mejor ejemplo de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse con nosotros.