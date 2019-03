Vigila tu móvil y sus contenidos si no quieres que te amarguen el verano

Chic@s ( también adultos), antes de disfrutar de un largo período vacacional en el que tu muro de Facebook se llene de fotos “modo baño”, conciertos y grupos “hot” de whatsapp con la temática “vacas”, leed bien estos pequeños consejos que evitarán que tu móvil te amargue el verano.

El móvil, ese nuevo apéndice de nuestro cuerpo humano, es un miniordenador

Gran parte de tu información personal e intimidad están ahí. Es tu tesoro. Durante el baño en la piscina o en la playa, puede que alguien esté pendiente de esas ausencias para meter la mano en tu mochila ¿Te ha costado 200 euros? Lo de menos es su precio. Recuerda el contenido que guardas en tus aplicaciones: cuentas de email abiertas con información del insti, secretos entre colegas, cuentas bancarias y passwords, conversaciones por mensaje directo, whatsapp, aplicaciones de compra “con un click” de Amazon. Toda tu intimidad que un extraño podría leerte y descargarse si te levanta el móvil.

No publiques las fechas de ausencia en tu domicilio

¿Te vas a Cádiz o al extranjero con tus padres los dos meses de verano? No lo publiques. Los malos sabrán que en tu casa no habrá nadie. Tienen dos meses para planear un asalto y limpiarte todo lo que más valoras. Antes, observaban cuándo las persianas del domicilio estaban bajadas y la entrada y salida de los vecinos del portal; ahora, miran tus redes sociales porque se lo pones fácil.

Lo íntimo, desde el momento que lo compartes, deja de ser íntimo

Esas poses veraniegas con poca ropa, bikinis, bañadores muy cortos que compartes por whatsapp. No existen envíos ni publicaciones privadas “íntimas”. Recuérdalo: #publicación y #difusión = 0 intimidad. En el momento que un archivo o un comentario sale de tu teléfono, deja de estar bajo tu control para, quien sabe su uso, ser propiedad de todos. Todo aquello que publicas en la Red deja de ser íntimo. Es indiferente el lugar donde publicas, es el uso que los demás hacen de ello: te podrían extorsionar, acosar o amenazar. Desde el momento que publicas, la opción de borrado no sirve de nada.

Aprovechando el rato de tomar el sol y “bichear” tu móvil

Presta especial atención a las configuraciones de la privacidad. Busca en Google “trucos para configurar privacidad de tus aplicaciones como whatsapp, Facebook y todas la que utilices”. Seguro que tienes mucha información pública visible que ni conoces. ¿Para qué crees que le puede interesar a un desconocido tu info más personal? No, no les interesa, sobre todo si es para un buen fin.

Proteger tu móvil no sólo es no separarte de él

Además, tu Android o Iphone te ofrecen posibilidades para aumentar la privacidad y seguridad de tus datos, sobre todo por si, en algún momento, caen en manos de otr@. Instalar antivirus que, por ejemplo, tienen una “blacklist” de llamadas o webs peligrosas y que bloquean códigos maliciosos si las recibimos o visitamos. Algunas tan básicas como el bloqueo de la pantalla ya deberían estar instaladas en tu móvil ¡Busca en Google!

Buscando apps que te entretengan

Cuando instalas una aplicación, te solicitan permiso para acceder a tus mensajes, contactos, localización, fotos o la cámara ¿Para qué pueden querer ciertas apps, como la linterna, acceso a esa información? Podría tratarse de programas maliciosos o simplemente, y en el mejor de los casos, vender tu información personal a posteriori o estudiar y espiar tus gustos y preferencias. Lee los permisos de aplicaciones (si, esa gran lista de términos que nadie se lee) antes de instalarlas y mejor, si éstas, te permiten configurar las opciones de privacidad.

Tu geoposicionamiento no lo necesita nadie. Vale, las rutas de Google Maps y alguna otra. Si el mundo debe saber el maravilloso lugar en el que encuentras, publica una foto. Puede haber quien, por motivos nada buenos, quiera saber tus movimientos. Tenlo muy presente si hay alguien que no debe saber dónde estás y no me refiero a tu jefe o a tu pareja.

En vacaciones, no hay nada de malo por lucir moreno en tus fotos y querer estar siempre en modo “always on” pero no olvides tu seguridad ni la de tu móvil. Disfrútalo.