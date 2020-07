España será la nueva Taiwan europea. Y lo afirmo desde una verdadera preocupación porque lo he vivido y vivo muy de cerca. Sé que la visión cortoplacista española no es la mejor consejera para ver que hemos entrado en una etapa clave en el desarrollo del modelo económico laboral y en el que la ciberseguridad tendrá un gran impacto. No hace falta estudiar ADE ni Económicas para no saber (o no querer ver) lo que se nos viene encima.