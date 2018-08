¿Por qué Facebook me "sugiere" amigos que daba por olvidados?

En la red no hay magia, hay códigos y fórmulas matemáticas

Tu perfil en Facebook (también el de Twitter) lleva un código numérico asociado que es su identificador (ID). Es lo mismo escribir en la barra de direcciones www.facebook.com/BrigadaInvestigacionTecnologica que www.facebook.com/162178543807165 Aunque cambies los datos asociados (pseudónimo, fotos de cabecera, emails, direcciones IP de acceso a la cuenta o teléfono) al perfil que ya tienes, el ID seguirá siendo el mismo por lo que cualquier información histórica asociada a ese identificador, pasará a formar parte del rastreo de perfiles de Facebook.

Por tanto, si mantienes la misma cuenta, aunque configures las opciones de privacidad, borres o cambies datos antiguos o evites que tu información personal y tus comentarios sean públicos, en el momento que alguien se cree un perfil de Facebook, el histórico de tu perfil hará que, si tiene datos personales o contactos en común contigo, acabe apareciendo entre sus contactos sugeridos o viceversa.

Para saber cuál es tu ID de cuenta solo tienes que recurrir a una de las múltiples webs que te permiten introducir la URL de tu perfil y que te ofrecen el código numérico correspondiente como http://findmyfbid.com/

Cómo decide Facebook si algún perfil es de tu interés

En el momento que empieces a aportar información personal y a establecer relaciones con otras personas, el algoritmo matemático de Facebook interrelaciona amigos en común, lugares, preferencias, emails, direcciones IP, etc. y crea una especie de "ranking de reputación" que dependiendo de la correlación de tu información personal con la de otros, te va a ofrecer ciertos resultados.

Además, si algún contacto ha cliqueado tu perfil, su ranking de preferencias sumará de forma preferente las consultas ajenas y Facebook te lo ofrecerá como “amigo sugerido”. También te propone de forma preferente perfiles promocionados así que si te sugiere que sigas a algún famoso, no te creas que ha visitado tu perfil (o sí ¡Quién sabe!).

La app de Facebook para móvil tira la piedra y esconde la mano

¿Tendrán algo que ver las sugerencias de Facebook con los permisos que le hemos otorgado a través de la aplicación Facebook? Por supuesto. Vamos a repasar las autorizaciones que le concedes a Facebook cuando te la instalas en el móvil. En el momento que permitas que Facebook acceda a tus contactos, tirará de tu agenda de teléfono y tu cuenta de gmail para sugerirte amigos.

Empezamos de cero

Me creo una nueva cuenta desde la plataforma web (sin descargar la aplicación) de Facebook con email, datos ficticios y número de teléfono nuevos. He borrado mis rastros e historial de navegación (cookies, búsquedas, Google, Twitter, etc.)

Navegando por la red con una dirección IP enmascarada con una VPN (triste andar así). Después de introducir información personal falsa, para finalizar Facebook me pide que introduzca el código de verificación que me ha remitido a mi cuenta de Gmail recién creada. “Aceptar”. Ya tengo perfil nuevo.

Alguno puede pensar que puede ser que mis rastros no estén borrados del todo. Ok, he registrado mi cuenta en un ordenador nuevo. Hasta ahora, Facebook no tiene amigos que mostrar.

Como no hay dato personal ni historial de navegación anterior que Facebook pueda rastrear, me hace pensar que, de momento, las operadoras de telefonía (en España) no aportan datos a Facebook (de mi nuevo teléfono, alivio).

Pero no ocurre lo mismo con Google. Realicé la acción de “importar amigos” a través de la nueva cuenta de gmail que me he creado y Facebook recupera las cuentas de gmail a las que has accedido desde tu dispositivo (a través de tu historial de navegación) sin necesidad de introducir el password (que no está guardado en el navegador y que tampoco debería guardarse por privacidad).

Era la primera vez que utilizaba este servicio en el ordenador, y por motivos que desconozco, Facebook me ofrece la posibilidad de “buscar amigos” a través de otra de mis cuentas de Gmail diferente a la que he creado. El misterio puede deberse a dos opciones: la primera, que Google pase mis datos a Facebook o que, si lo hubiera hecho desde el móvil, gracias a la autorización que le he dado a Facebook al descargarme la app, pueda “leer la configuración de los servicios de Google”, es decir, todo. Por otra parte, dejé la cuenta activa durante un día y ya tenía solicitudes de amistad de gente conocida con datos nuevos y falsos.

En definitiva, no es suficiente con mantener tu información personal o tus contactos de forma privada, ni tan siquiera hacerte un perfil nuevo utilizando datos nuevos. Los motores de búsqueda de Facebook acaban asociando esos datos a tus cuentas de forma indiscriminada, accediendo a ella a través de las autorizaciones que lleva implícita la descarga de la app en el móvil o Google vendiéndole nuestros datos y ofreciendo tu información a otros usuarios.

La única solución: no te crees ningún perfil en esta red social si no quieres acabar rastreado y localizado.