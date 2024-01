Ciberamenazas que debes evitar con la llegada de los Reyes Magos

Ya queda menos para la llegada de los Reyes Magos, en estos días nos vemos inmersos en la compra de los regalos y esto hace que bajemos la guardia. Debemos estar muy atentos, ya que ni en estas fechas descansan los estafadores. Todo lo contrario, aprovechan cada ocasión para estas fechas para lanzar sus campañas de phishing.

Para evitar el Phishing debemos estar siempre atentos a las señales

Para algunos la Navidad es una época con mucho movimiento, las compras se disparan y reina la alegría. Pero no todo el mundo disfruta del mismo modo y pasa estos días divirtiéndose y disfrutando con la familia y amigos. Todo lo contrario, aprovechan este ambiente festivo para lanzar ataques para robar datos personales y si es posible también dinero. Los expertos en seguridad como Kaspersky han detectado casos de phishing creados expresamente aprovechando la época navideña y la compra de regalos para hacerse con nuestros datos. Todo esto disfrazados de regalos navideños.

Campaña de phishing para las navidades | Foto de Mika Baumeister en Unsplash

Las cuentas de usuario son uno de los objetivos más perseguidos por estos delincuentes. Un nicho para estas estafas son las redes sociales y las cuentas de mensajería. A través de las cuales nos solicitan información, la cual se transmite directamente a los estafadores. Los organismos públicos son otro gancho usado comúnmente para recopilar estos datos. Haciéndose pasar por estos y con la promesa del pago o devolución de dinero, son capaces de recopilar nuestra información bancaria, sin el uso de la fuerza, ya que somos nosotros mismos los que voluntariamente se la suministramos.

Los bancos y entidades financieras son otro de los reclamos. A través de sitios creados suplantado a estas, nos invitan a participar en regalos. Estos a su vez son usados para obtener nuestros datos bancarios. Ya sea a través de sorteos y utilizando una rueda de la fortuna donde obtener sustanciosos premios. Una vez conseguidas las ganancias, ofrecen varias opciones de entidades bancarias, a través de las cuales cobrar nuestro premio. Momento en el que debemos incluir los datos bancarios.

El mercado de las criptomonedas es otro de los sectores en los que se han detectado este tipo de estafas. Algunos sitios web legítimos ofrecen ofertas o regalos adicionales al realizar nuestras compras a través de ellos. Web que son clonadas por los estafadores, y en vez de recibir las sorpresas nos obligan a conectar una billetera criptográfica a través de la que se produce el robo de fondos. Por lo que debemos estar muy atentos a las señales y seguir estos sencillos consejos.

Antes de lanzarnos a rellenar los formularios o comprar debemos verificar la fuente, saber de dónde procede la oferta y comprobar que es legítima. Para ello consulta la web oficial y redes sociales para confirmar estas iniciativas. Nunca abras directamente un enlace, es recomendable copiar y pegar la URL en la barra de direcciones, así podremos comprobar la dirección y donde nos dirige. Desconfía de las URL demasiado largas, con errores en la escritura y que puedan ser sospechosas.

Las ofertas demasiado buenas para ser verdad no existen, lo más seguro es que se trate de una estafa, por lo debemos evitarlas. Así como los anuncios de que hemos ganado grandes premios o sumas de dinero. Estas pueden ser difíciles de identificar, ya que ponen mucho empeño para que parezcan ciertas. Y sobre todo, no compartir nunca datos personales, si se trata de una oferta o un obsequio legítimo nunca solicitaron este tipo de datos. Por lo es importante no darles datos personales ni números de cuenta, contraseñas o nuestro número de la seguridad social entre otros.