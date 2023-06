Las estafas que llegan de la mano de la inteligencia artificial a nuestros smartphones

En los últimos meses hemos visto cómo la inteligencia artificial ha acaparado toda la actualidad. Gracias a herramientas como Chat GPT y la integración de estas herramientas en los navegadores. El uso de esta tecnología no trae solo ventajas, hay quien está haciendo un mal uso de estas, aprovechando su tirón en su propio beneficio.

Nuevas estafas basadas en la inteligencia artificial

Se está aplicando la inteligencia artificial en muchos campos, gracias a esta podemos resolver cualquier duda que tengamos en cuestión de segundos, Además de hacer uso de esta para redactar textos, crear novelas o escribir millones de líneas de código en cuestión de minutos. Así como crear cualquier imagen que se nos pase por la cabeza. Los ciberdelincuentes no pierden el tiempo y también han aprovechado la popularidad de las nuevas tecnologías y en el caso de la inteligencia artificial para sacar beneficio de estas y la confianza de los usuarios para sus fines. Avast, empresa dedicada a la ciberseguridad han detectado la aparición de nuevas estafas que usan como método de divulgación redes sociales como Instagram y Facebook para captar a sus víctimas.

Instagram | Unsplash

Se anuncian utilizando como reclamo a personalidades influyentes del mundo de los negocios como Elon Musk. Estos anuncios nos dirigen a web, las cuales imitan a la perfección el aspecto de medios refutados de comunicación, en los cuales encontramos una entrevista o artículo con estas celebridades, en las que nos cuentan las ventajas de invertir usando estos métodos tan revolucionarios, con los que conseguir la máxima rentabilidad en poco tiempo.

Supuestamente se trata de una plataforma en la que hace uso de la inteligencia artificial y con la que podemos operar en el mercado de valores y criptomonedas. Desde el mismo artículo tenemos acceso a un portal a través del cual podemos suscribirnos, e incluso en algunos casos es necesario el pago de una cuota para poder acceder al servicio. De esta manera comienzan a recaudar dinero sin que sin que tan siquiera hayamos decidido invertir. Algo que podemos gracias a aplicaciones y herramientas como las que comercializa Avast, con las que más de 60000 usuarios en todo el mundo y unos 1300 España, han sido capaces de identificar la amenaza y neutralizar. Por lo que debemos prestar especial atención a este tipo de estafas tan habitual en estos días.

Para ellos debemos sospechar y descartar todas aquellas ofertas demasiado buenas para ser verdad, ya que con toda probabilidad no lo sean y terminamos metidos en problema. Por lo que, en primer lugar, antes de lanzarnos a invertir, debemos comprobar la procedencia del anuncio y la veracidad de las páginas web analizando deteniendo los enlaces. Sospechando de aquellos demasiados largos, con faltas de ortografía o que no tengan relación con la página que representan. Ya que estas intentan suplantar páginas web fiables siguiendo su misma estética e incluso suplantándolas para ganarse nuestra confianza. Así como no suministrar nuestros datos personales y datos bancarios, sin asegurarse previamente de la veracidad de los sitios.