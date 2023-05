ChatGPT podría irse de Europa si la nueva regulación de la UE sale adelante

Hace unos días os contábamos que la Unión Europea había comenzado a mover ficha para legislar alrededor de las nuevas inteligencias artificiales que han aparecido en el mercado en los últimos seis meses. Estas nuevas reglas del juego buscan que la IA esté más controlada y que sobre todo proteja la privacidad de los usuarios, y por eso precisamente las principales tecnológicas ya están temiendo las consecuencias que podría tener esto en sus negocios. Sin ir más lejos, Google no ha lanzado Bard en ningún país de la Unión Europea, y sí en otros 180 países, precisamente porque saben los problemas que existen con la privacidad. Ahora el creador de ChatGPT y cabeza pensante de OpenAI, amenaza con dejar Europa huérfana de ChatGPT si se confirma que esta nueva regulación es tan dura como se espera.

OpenAI podría irse de Europa

Es la amenaza no tan velada que Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, ha lanzado a Reuters. Según el directivo, ChatGPT podría llegar a abandonar Europa en el caso de que no sea capaz de cumplir con todas las regulaciones que actualmente está preparando la Unión Europea para todos los entornos de inteligencia artificial que ahora mismo están dando sus primeros pasos. Esta regulación será bastante exigente a la hora de exigir la divulgación de los derechos de autor utilizados en las creaciones de la propia inteligencia artificial, y perseguirá que esta sea lo más transparente posible, no dejando margen a la improvisación ni a la difusión de creaciones de IA que no estén perfectamente identificadas.

Bing y ChatGPT | Foto de Levart_Photographer en Unsplash

Esto es solo una posibilidad, ya que según OpenAI, lo primero que intentarán será adaptarse a esta nueva normativa, siempre que sea posible y viable. Algo que podría cambiar en caso de que este nuevo texto sea demasiado restrictivo y obligue a hacer cambios que acaben con la esencia de esta tecnología. Ahí es donde OpenAI abre la puerta a dejar Europa en el caso de que la adaptación al nuevo marco regulatorio no sea posible o al menos no lo suficiente como para tener que enfrentarse a duras sanciones en el futuro.

No obstante Altman cree que esa nueva regulación podría terminar retirándose o se más laxa, porque según ha dicho a Reuters “El borrador actual de la Ley de IA de la UE estaría regulando en exceso, pero hemos escuchado que podría ser retirado” por lo que desde OpenAI tienen todavía la esperanza de que este borrador no llegue a oficializarse y que haya todavía suficiente margen de maniobra para que, aunque haya una nueva regulación, esta pueda ser asimilada por las tecnológicas.

De momento solo hay un borrador que ha sido acordado por el Parlamento Europeo, y que por tanto todavía es susceptible de ser modificado en una dirección u otra. Lo que es evidente es que esta tecnología necesita una regulación, si esta debe ser más estricta o laxa, es algo que deberán decidir los expertos de la Unión, que imaginamos que también dialogarán con las principales tecnológicas para que haya un equilibrio entre innovación y protección de la privacidad, y es que ambos aspectos deben tener su propio protagonismo, pero nunca anularse entre sí.