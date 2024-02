¿Bizum corre peligro? Europa exige transferencias instantáneas y gratuitas a los bancos

En los últimos años la plataforma Bizum se ha convertido en una de las más populares entre los usuarios móviles españoles. Y es que gracias a ella muchos nos hemos acostumbrado no solo a hacer ciertos pagos puntuales a nuestros amigos o familiares, para pagarles la cena de ayer, el regalo de cumpleaños de un amigo o cualquier otro gasto esporádico. Sino que en muchos casos también se ha convertido en la forma más sencilla de mover dinero entre nuestras cuentas. Bizum no va a desaparecer ni mucho menos, pero con la nueva normativa que promueve Europa todo apunta a que buena parte del uso que hacemos de Bizum ya no va a ser necesario.

Mejores tarifas por transferir dinero

Europa ha aprobado un nuevo texto en el Parlamente que va a introducir cambios en las normas que rigen la SEPA, la Zona Única de Pagos en euros, y que va a instar a los bancos a ofrecer transferencias en mejores condiciones que las actuales. Y es que como sabéis, aunque desde hace unos años existe la posibilidad de hacer transferencias instantáneas, estas tienen un coste, frente a las tradicionales, que suelen ser gratuitas.

Lo que exige Europa ahora es que esas trasnferencias de dinero instantáneas, tengan un mismo coste o inferior al de las transferencias tradicionales. Esto quiere decir que en la práctica totalidad de los casos pasarían a ser gratuitas, ya que como sabemos, las transferencias ordinarias son gratuitas en la mayoría de las entidades bancarias. Hasta tal punto se exige inmediatez en las transferencias, que desde Europa quieren que el dinero esté en su destino en un plazo máximo de 10 segundos, independientemente del día de la semana y la hora que sean.

Además, se deberá comunicar al ordenante de manera instantánea que el dinero enviado ya se encuentra en su destino. Por otro lado, para mejorar la seguridad de las operaciones, será necesario que las entidades bancarias garanticen métodos para poder verificar la titularidad de las cuentas de forma sencilla y segura, para que antes de realizarse la transferencia haya garantías de que la ordena el titular de la cuenta. Cuando hablamos de que pueda peligrar Bizum, quiere decir que una parte de su negocio podría verse claramente afectado por estos cambios en las reglas del juego de las entidades bancarias y las transferencias.

Al final entre enviar un Bizum y hacer una transferencia instantánea y sin coste con el banco, lo normal es que nos decantemos por lo segundo, ya que evitaremos un intermediario en la operación, y lógicamente siempre nos sentiremos más cómodos con mover el dinero directamente desde el banco. Desde luego son medidas de Europa que sin duda tienen un claro beneficiado, el consumidor y cliente bancario. Que por fin podrá disfrutar de transferencias inmediatas, sin tener que incurrir en gastos extraordinarios respecto de una tradicional. El único riesgo que se corre con esta nueva normativa es que los bancos terminen por cobrarnos también las transferencias tradicionales, para pagar igualmente por las instantáneas. Es algo que no debemos descartar ni mucho menos.