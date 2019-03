Averigua en solo dos pasos si tus credenciales online han sido pirateadas

Imagínate que tienes que ir servicio por servicio, web por web en las que te has dado de alta desde hace unos cuantos años para comprobar si te han pirateado la cuenta dentro de ella; o, más sencillo, para ir cambiando la contraseña una por una. Misión prácticamente imposible, más que nada porque no sabrás ni dónde te has registrado.

Es por ello que resulta una ardua tarea rectificar nuestros datos de acceso cuando nos enteramos de que un servicio ha sido atacado. Por ejemplo: ¿si oyes que MySpace ha sufrido un ataque en sus servidores irías a ver si tenías allí una cuenta para modificar los datos y que no estuvieran expuestos? Probablemente pasarían dos cosas: 1) ni te acuerdas de si tenías allí cuenta o 2) no sabes lo que era MySpace.

Pues bien, ahora la Fundación Firefox quiere facilitarte un poco las cosas y ayudarte para que sepas, de un primer vistazo, dónde tus cuentas han estado comprometidas. El funcionamiento es muy sencillo.

1.- Tan solo tienes que ir a esta página web que han habilitado para ello: https://monitor.firefox.com/ De hecho, puedes entrar desde cualquier navegador, independientemente de que sea Firefox o no.

2.- Donde te dice, en inglés, “Try it out. Enter your email for a basic scan”, introduce el correo electrónico que quieras chequear.

3.- A continuación, te aparece una nueva pantalla donde te dirán los servicios donde te registraste con ese correo electrónico y los que han sido atacados en algún momento durante los últimos años.

El siguiente paso ya depende de ti, de si quieres entrar en ellos para cambiar las contraseñas o, directamente, ignorarlo.

Algunos trucos para crear un buen ecosistema de seguridad en tu estancia en internet:

1.- Crea una contraseña distinta para cada servicio que utilices.

2.- Crear combinaciones de letras, números, mayúsculas y caracteres especiales. Cuanto más complicada, mejor.

3.- Utiliza las preguntas de seguridad que te ofrecen alguno de estos servicios como si fueran una contraseña más.

4.- Usa autenticación en dos pasos, es decir, que tengas que introducir una contraseña y, además, un código que podrás ver desde tu teléfono móvil.