El truco para aumentar el volumen máximo del ordenador

¿Te ha pasado alguna vez que has querido aumentar el volumen de tu ordenador por encima del 100% para poder escuchar alguna grabación que se escuchaba muy bajito? ¿O quizá simplemente has querido escuchar alguna vez música en tu habitación y no cuentas con unos altavoces externos lo suficientemente potentes?

Te agradará saber que puedes aumentar el volumen máximo de salida de los altavoces incorporados a través de la configuración del sonido, siempre y cuando tu ordenador cuente con el sistema operativo Windows. En el videotutorial superior te mostramos paso a paso cómo puedes llevar a cabo esta sencilla modificación.

Precauciones a la hora de escuchar música

Aunque este rápido y eficaz truco te permita aumentar el volumen de tu dispositivo, no es conveniente superar el umbral a partir del cual la exposición al sonido puede resultar perjudicial para la salud. Por este motivo, es imprescindible adaptar el volumen dependiendo del canal de salida del sonido. Dicho de otra forma: no será igual el volumen preciso para escuchar música en los altavoces de un pórtatil que si utilizamos, por ejemplo, unos auriculares.

En este sentido, conviene recordar que lo ideal es no superar los 85 decibelios, especialmente en aquellos casos en los que preveamos una exposición prolongada al sonido que se pueda alargar durante horas. Como comparación, hay que tener en cuenta que valores superiores a los 100 decibelios ya equivaldrían al ruido que se escucha desde el interior de una discoteca.

En el caso de la reproducción de vídeos a través del ordenador, el volumen requerido también dependerá en gran medida de la calidad de la grabación. En ocasiones no tenemos más remedio que aumentar el volumen simplemente para poder entender lo que se está diciendo, dado que no siempre la calidad del audio o las condiciones en las que se ha grabado han podido ser óptimas.

En cualquier caso, es importante conocer todas las opciones que nos brinda nuestro ordenador para mejor la calidad del sonido. Con este simple método, podrás aumentar el volumen sin necesidad de descargar aplicaciones o plugins externos que puedan ocupar un espacio innecesario en tu dispositivo. Prueba el truco que te brindamos en el tutorial en vídeo, pero recuerda no sobrepasar umbrales de sonido que puedan llegar a ser perjudiciales para la salud auditiva.

