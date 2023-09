Así sería el Li-Fi, sucesor del Wi-Fi

En la sociedad actual es difícil pensar en cómo podríamos organizarnos sin los móviles, pero más difícil aún es imaginarnos cómo lo haríamos sin wifi. Para todo el mundo, el wifi se ha convertido en una herramienta indispensable que forma parte de nuestro día a día. Tanto es así, que está a punto de llegar una nueva conexión que llega para jubilarle y no lo sabe apenas nadie.

El nombre de esta nueva forma de conectarse es conocida como Light FIdelity (Li-Fi), y se diferencia del wifi tradicional en que este usa la luz visible para la transmisión de datos. Y esto no quiere decir que de noche no vaya a funcionar, sino que se utilizarán luces LED que parpadean tan rápido que no serán perceptibles para el ojo humano, pero sí para los dispositivos.

La clave para disfrutar de la máxima velocidad Wifi en tu próximo móvil | Freepik

La diferencia que aporta esta novedad es que la velocidad de transmisión de datos es superior, pudiendo llegar a ser cien veces más rápido. Ya que el wifi solo usa una parte del espectro de banda, que el Li-Fi use el espectro de luz visible en su totalidad, hace que sea muy superior en velocidad. Con esto se conseguirá que el lag o retardo y las interferencias en las transmisiones sean inferiores.

Otra gran ventaja con la que cuenta el Li-Fi es la seguridad, que es muy alta. Por el contrario, un gran inconveniente de esta nueva conexión es que, como se basa en rayos de luz, los dispositivos deben poder recibir iluminación. Asique, en caso de estar en el bolsillo, el teléfono no recibirá notificaciones.