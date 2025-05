Así de sencillo es copiar texto de un PDF ecaneado en Chrome

Los archivos PDF se caracterizan por su versatilidad y la preservación del formato original. Son utilizados con frecuencia para transmitir información que no queremos que pueda ser alterada fácilmente, como sucede con los archivos de texto. Es por ello que en muchos casos no podemos seleccionar o copiar el texto. Algo que a partir de ahora cambia con la nueva funcionalidad del navegador de Google.

Selecciona y copia texto de un PDF desde Google Chrome

La integración de la inteligencia artificial en los navegadores de Internet, está haciendo que cosas que antes eran impensables, ahora sean realidad. Como sucede en este caso, ¿Cuántas veces hemos intentado copiar texto de un PDF sin éxito? Esa es la principal finalidad de este tipo de archivo, tener acceso a la información sin alterarla. Hasta ahora teníamos que recurrir a herramientas profesionales o servicios online para conseguir el texto. Ya no será necesario, ya que podremos hacerlos directamente desde el navegador.

Copiando texto de un PDF desde Chrome | TecnoXplora

Para ello, solo tendremos que abrir el archivo en una página de navegador, ya sea abriendo el documento desde la web en la que se encuentra o deslizando el archivo al icono del navegador para abrirlo. Veremos que en cuestión de segundos el texto de los mismos está disponible en formato editable. Esto es gracias al OCR (reconocimiento óptico de caracteres) o reconocimiento de texto que nos ofrece la app. De manera que podemos realizar búsquedas dentro del documento, seleccionar y copiar el texto. Lo que mejora así la accesibilidad de los textos.

Eso sí, debemos tener en cuenta que solo podemos extraer el texto, no realizar modificaciones sobre el mismo. Por el momento queda fuera la opción de hacer lo propio con las imágenes incrustadas en el archivo. Siempre podemos hacer una captura de pantalla para conseguir una copia en baja calidad de las mismas. Aunque según está avanzando esta tecnología, no se puede descartar que en un futuro podamos incluso editar el texto del mismo modo. Lo que abrirá un mundo de posibilidades a la hora de interactuar con este tipo de archivo desde el propio navegador. Desde las opciones que nos ofrece el navegador podemos no solo acceder y visualizar el contenido de los mismos, también tenemos la opción de imprimir o cambiar la dirección del documento girándose si es necesario. Ahora además tenemos esta opción que nos facilita mucho la tarea de compartir extractos del texto a través de otras apps.

Poco a poco, la integración de nuevas tecnologías, nos ofrecen nuevas funcionalidades como la que te acabamos de contar con las que podemos ser mucho más productivos, puesto que nos ayuda a ahorrar tiempo, ya que de otra forma tenemos que buscar otra herramienta para extraer el texto e incluso podemos optar por teclear el contenido. Algo que es inviable cuando nos encontramos frente a grandes cantidades de texto, lo que nos haría perder una gran cantidad de nuestro valioso texto. La aplicación de la inteligencia artificial a estas herramientas está suponiendo un salto cualitativo a la vez de cuantitativo a la hora de ahorrar tiempo, recursos y esfuerzos.