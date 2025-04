Esta extensión es perfecta para mejorar el rendimiento de Chrome en tu ordenador

Uso Chrome como navegador de forma habitual. Es cierto que no es la mejor opción a la hora de manejar recursos de tu ordenador, pero la cantidad de extensiones que tiene, su generador de contraseñas, mis credenciales guardadas y que, para qué negarlo, estoy muy acostumbrado a Chrome, hacen que no quiera cambiar de navegador.

Pero últimamente he estado sufriendo problemas de rendimiento. Chrome me consume una barbaridad de RAM, una media de 5 a 8 GB, y esto acaba por ralentizar mi ordenador portátil, con la consecuente caída de productividad.

Es cierto que este navegador consume mucha RAM, es uno de sus grandes contras, pero sigo queriendo utilizar Google Chrome como navegador. Además, necesito tener una serie de pestañas abiertas por mi trabajo.

Por suerte, he encontrado la solución en una extensión para Chrome totalmente gratuita, y que ha permitido reducir de forma notable el consumo de RAM al utilizar este navegador.

Tab Suspender, la extensión para Chrome que debes probar

Me refiero a Tab Suspender, una extensión para Chrome que, como su nombre indica, lo que hace es suspender las pestañas de Chrome que no estés utilizando par ahorrar recursos.

Ten en cuenta que Tab Suspender no cierra pestañas, lo que sería sumamente molesto. Lo que hace es dejarlas desactivadas en un segundo plano hasta que accedas a ellas.

Tab Suspender | Tab Suspender

Además, y como verás en la imagen que acompaña estas líneas, si accedes a una pestaña que ha desactivado, hasta que no pulses un botón en el ratón o una tecla de tu teclado, seguirá desactivada. Perfecto si navegas rápidamente entre pestañas.

Como no podría ser de otra manera, Tab Suspender te permite establecer una serie de reglas. Por ejemplo, hay webs en particular que no quiero que desactive en ningún momento. Para ello, solo has de abrir Tab Suspender en la pestaña y crear una norma para que nunca la bloquee.

Y, respecto al resto de pestañas de Chrome, vas a poder configurar el tiempo que quieres que estén activas. Por ejemplo, yo he marcado que a los 5 minutos pasen a estar en suspensión, pero podrás configurarlo a tu gusto.

Teniendo en cuenta que esta extensión para Chrome es gratis y que, una vez que la has configurado (a medida que la vayas usando, irás creando un perfil personalizado), verás que ahorras mucha RAM al utilizar Chrome, te recomendamos probar Tab Suspender, ya que vale mucho la pena.