Así puedes evitar que el Bluetooth de tu móvil sea la puerta de entrada de los hackers

Aunque para el usuario medio los ataques cibernéticos sean algo casi de película, nadie está exento de sufrirlos. Por lo que debemos estar preparados para poder prevenirlos. Tomar precauciones no está de más y además nos evitará muchos problemas.

Conexión Bluetooth, evita que sea la puerta de entrada de los hackers

Una de las tecnología más utilizada a todos los niveles es la Bluetooth, esta permite además de la conexión inalámbrica de dispositivos, enviar y compartir información entre ambos, por lo que puede ser la puerta de entrada de los ciberdelincuentes. Debemos estar muy atentos a ellas, tener claro qué dispositivos tenemos conectados y sobre todo sospechar de las conexiones peligrosas. A continuación, te damos una serie de aspectos a tener en cuenta si no queremos ser víctimas de estos ataques.

Por norma general los dispositivos Bluetooth no se conectan automáticamente a nuestros dispositivos. Para poder conectarlos, debemos activar el Bluetooth y tocar sobre el dispositivo para enlazarlo. En otras ocasiones el dispositivo en cuestión hará una solicitud de vinculación. Se detectamos en nuestro teléfono una solicitud de conexión por parte de un dispositivo la cual no hemos activado, debemos tomar una serie de precauciones. En primer lugar, no aceptar nunca y a continuación bloquear el dispositivo que nos hizo esta petición.

Para evitar estas situaciones sería necesario apagar la conexión cuando no estemos haciendo uso de esta. En realidad, esto a veces no es posible, ya que es muy común hacer uso de esta para conectar desde auriculares, pulseras de actividad o relojes inteligentes, que dependen de esta ella para muchas de sus funciones.

Además de apagar el Bluetooth algo recomendable si no vamos hacer uso, es apagar la conexión WiFi. Del mismo modo es aconsejable conectarnos a redes seguras y hacer uso de redes privadas virtuales para evitar posibles riesgos. Existen conexiones VPN a través de las cuales podemos conectar nuestros dispositivos sin estar expuestos.

Como siempre, una de las formas más eficientes de evitar problemas es la actualización del sistema y de las aplicaciones. Estas contienen correcciones a vulnerabilidades de seguridad de las versiones anteriores que pueden haber sido descubiertas y utilizadas por los ciberdelincuentes, cerrándoles la puerta de entrada a nuestros dispositivos.

Por último, nunca de está de más revisar de vez en cuando y de forma periódica los dispositivos autorizados y eliminar todos aquellos de los que ya no hagamos uso. Eliminando las conexiones Bluetooth. Llevar a cabo estos sencillow consejos, no nos llevará nada más que unos pocos minutos, pero pueden ser la solución a nuestros problemas.

En temas de seguridad, toda precaución es poca, por lo que debemos mantener un perfil alto en este sentido para mantener nuestros dispositivos a salvo. Ya que aunque parezca que no tenemos nada de valor, lo cierto es que cualquier información personal ysensible puede ser muy valiosa para las ciberdelincuentes.

