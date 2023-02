Así puedes crear carpetas ocultas en tu ordenador

La seguridad y la privacidad de los dispositivos tecnológicos es algo que preocupa a la mayoría de la población. En ellos, se almacena el trabajo y todo lo relacionado con la vida diaria como datos personales. Debes saber que esta información siempre puede estar en peligro, pero existe una manera para ocultar los archivos de tu ordenador y solamente podrás acceder tú a esas carpetas.

Cómo crear carpetas ocultas dentro de tu ordenador

Lo primero que debes hacer es crear una carpeta nueva, para ello, haz clic derecho con el ratón y pulsa en "Nueva carpeta". Una vez que la tengas creada, no renombres la carpeta, debes usar la combinación de teclas ALT 255 para guardarla sin nombre. De esta forma, nadie podrá encontrarla.

Posteriormente, para ocultarla debes hacer clic derecho sobre la carpeta, seleccionar la categoría de "Propiedades" y cambiar el icono del archivo. De esta forma, tendrás la carpeta sin nombre y en el escritorio no aparecerá como una carpeta, sino como un archivo con un icono distinto. Una vez que esté invisible no olvides dónde la has colocado, porque cuando quieras acceder a ella no la encontrarás.

Pestaña Google en un ordenador | Pexels

Si crees que siguen sin estar seguro tus archivos, puedes darle un extra de seguridad con una contraseña. Para realizar esta función, como se muestra en el video, debes hacer nuevamente click derecho y pinchar en "Comprimir". De esta forma, podrás elegir la opción de asignarle una contraseña para luego poder descomprimirla, por lo que nadie podrá acceder a la carpeta. En caso de que alguien quiera deberá poner esa clave para ver la información y los archivos que hay dentro.

Una vez que sigas paso a paso lo que te acabamos de explicar, asegurarás que la información esté a salvo y segura. De hecho, si decides prestar el ordenador a un compañero, familiar o amigo, no debes preocuparte porque no sabrá dónde se sitúa la carpeta invisible y tampoco conocerá la contraseña de acceso. Una forma curiosa y útil para que tu información personal esté más segura.