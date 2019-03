Así se crea el audio con tecnología 8D que se ha hecho viral por WhatsApp estos días

Seguro que ya lo has recibido en tu teléfono móvil vía WhatsApp: “Es la nueva canción de R Rahman's compuesta en tecnología 8D. Escúchala sólo usando auriculares. Es la primera vez que vas a escuchar una canción con tu cabeza y no con tus oídos. Sentirás la música venir desde afuera y no desde los auriculares. Siente la realidad, siente la magia, disfruta el poder de la música”, y un audio adjunto en el mensaje.

Si lo oías con los auriculares el efecto era de “¡Wow! ¿Esto qué es?”. Según la descripción era un audio compuesto en tecnología 8D pero… ¿realmente existe esa tecnología o era simplemente una forma de llamarlo para generar más impacto y que se convirtiera en viral?

Lo cierto es que esta forma de grabar los audios está basada en una técnica que ya se desarrolló en los años 80, la técnica holográfica, y que no llegó a funcionar debido a la implantación masiva del Dolby Surround. Sin embargo, el procedimiento para llevarlo a cabo quedó ahí, y hoy en día se sigue utilizando.

Tal es así, que en Youtube hay todo un movimiento llamado ASMR (autonomous sensory meridian response) o respuesta sensorial meridiana autónoma, del que ya hablamos aquí, y cuyo principal objetivo es que el oyente tenga una experiencia auténtica al escuchar los sonidos que se emiten, que pueden ser desde un salero moviéndose, un cepillo rascando o dos trozos de madera golpeándose entre sí.

Para conseguir este “efecto 8D”, como se ha llamado en esta nueva ola viral, únicamente hay que utilizar dos micrófonos especiales que tienen forma de oreja humana y colocarlos de manera opuesta, a la misma altura y separados unos 20 centímetros uno de otro.

De esta manera, se genera el sonido binaural y parece que, efectivamente, al escuchar los sonidos con auriculares, estos provengan de diferentes lugares y parezca que dan vueltas sobre nosotros.

Si no tienes un micrófono de este tipo, entonces te tocará grabarlo con uno normal y hacer un proceso de post-producción más complicado a través de programas de ordenador en los que tendrás que modificar las ondas de sonido para que estas se multipliquen en varios canales y parezca que provienen de distintas direcciones, creando así el mismo efecto pero con un camino más difícil.

Así pues, cuando recibas más mensajes virales sobre la “nueva tecnología 8D”, no le hagas ni caso ya que, posiblemente, ese método de grabación lleva implantando más tiempo del que te imaginas. Eso sí, si tienes auriculares, disfruta de la experiencia, porque merece la pena. Aquí te dejamos algunos ejemplos más para que no te pille por sorpresa cuando te vuelvan a llegar por WhatsApp.