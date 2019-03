Los orgasmos sensoriales de los youtubers ASMR

Una de las primeras cosas que llama la atención de este fenómeno es que se opone de manera radical a una de las máximas de Internet: la brevedad.

Es decir, a veces ni siquiera tienes tiempo para ver un vídeo de cinco minutos, por muy interesante o divertido que pueda llegar a ser, y sin embargo, estos youtubers acumulan millones de visitas con vídeos de más de horas de duración en los que, lejos de interesar o entretener, su pretensión es, por decirlo de alguna manera, estimular.

ASMR (autonomous sensory meridian response) o respuesta sensorial meridiana autónoma. Otros lo llaman simplemente 'orgasmos cerebrales,' aunque después de ver una ingente cantidad de estos vídeos tengo mis ligeras sospechas al respecto.

Orgasmo cerebral | Agencias

Hay que tener en cuenta que el rigor científico de este tipo de respuestas sensoriales genera bastante escepticismo. Pero ni esto, ni su joven edad, han impedido que este extraño ciber-mundo cuente ya con un montón de categorías bien diferenciadas y con un buen número de gurús o ASMRtist.

Hay que señalar que el ASMR es, sobre todo, auditivo, ya que, ver cómo alguien estruja lentamente una bola de papel, toquetea un tupper con las yemas de los dedos, o maquilla a otra persona durante horas, puede llegar a ser una experiencia, como mínimo, tediosa e insufrible.

Por eso, la mayoría de estos vídeos están pensados para ser escuchados y no vistos. El éxito ha sido tal que en los últimos años se han diseñado micrófonos especiales, el más famoso es el modelo 3Dio, que tiene la forma de unas orejas.

El objetivo de estos micros es potenciar el 'sonido binaural': dos micrófonos en lugar de uno alienados a la misma altura y colocados en dirección opuesta. Estos están separados por unos 20 cm, que es lo que mide la cabeza de un humano promedio. Gracias a estos dos micrófonos se puede emular la sensación espacial de nuestra forma natural de escuchar.

Micrófono 3Dio | 3Dio

Pero pese a que lo sonoro prevalece por encima de lo visual, lo visual complementa lo sonoro. Una pantalla oscura con sonidos no habría tenido éxito. Los internautas, y por supuesto, los haters, necesitan nuevos ídolos a los que venerar y destruir. Es el mismo contenido con diferente continente.

La particularidad del ASMR en este sentido, es que obvia tres de las reglas de oro de El Rubius y del resto de Superstars, es decir: velocidad, ruido e hiperactividad. Lo que estos youtubers buscan es todo lo contrario: que te relajes, que te olvides de la ansiedad y el estrés del día a día y que venzas tus problemas de insomnio.

Las fórmulas se agotan y los youtubers tienen que reinventarse si ansían el éxito y la viralidad. Aun así, a veces los ASMRtist ocultan sus rostros y permanecen en absoluto silencio con el fin de potenciar el 'Trigger' o disparador. El Trigger es el estímulo, el 'click' que acciona el ASMR. Sin Trigger no hay ASMR. Este sería uno de esos vídeos 'No Talking' a los que me estoy refiriendo.

'No Talking' es una de las categorías, pero hay más: 'Roleplay' (simular ser otra persona que te atiende. Los más comunes son: médico, oculista y maquillador). 'Tapping y Scratching' (traquetear y rascar con los dedos y las uñas de las manos todo tipo de objetos). 'Face Brushing & Touching' (el youtuber, con la idea de provocar la sensación de que maquilla y masajea al propio internauta, desliza una brocha de maquillaje o sus propias manos, por y alrededor de la lente de la cámara).

Hay muchas otras, estas son tres de las más frecuentes. Y no hay que olvidar que jamás se habla con un volumen 'normal', sino a través de 'whispers' (susurros), 'Shost Speaking' (hablar bajito sin llegar a susurrar), 'unintelligible' (un tipo de susurro con el que no llegas a entender lo que se dice) y 'Ear-to-ear' (cuando es la propia voz la que va de un oído al otro gracias al Efecto binaural).

Todo esto me recuerda un poco a una colección de discos de 'Los sonidos de la naturaleza' que tenía mi padre en casa cuando era pequeño, probablemente eso fue el ASMR de los de mi generación.

WhispersRed, Ellie Allien, AnimaCarol, ASMRMagic, Gentle Whispering, Amalzd, ASMR Glow… la gran mayoría de los youtubers-ASRM que lo están petando son chicas, no sé si es porque a nosotros no se nos da bien del todo esto de relajar, o porque, entre tanto susurro y disfraz de doctora, se oculta un evidente componente erótico que ha generado un mercado de consumo potencialmente masculino.

