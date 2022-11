Apple podría estar desarrollando su propio Metaverso

Hay que reconocer que la palabra Metaverso tiene algo de perverso y maldito a estas alturas. Y es que como hemos podido comprobar en el último año, desde que Meta acuñara para sí este vocablo, no ha sido precisamente una fuente de alegrías para quienes más han presumido o vaticinado sus bondades. Pero no solo gigantes como Meta están apostando por el metaverso, sino que hay otros fabricantes y tecnológicas que están trabajando en sus propios espacios virtuales. Ahora sabemos un poco más sobre los planes de Apple respecto de este mundo virtual, gracias al desarrollo colateral de sus gafas de realidad virtual, las Apple Glass. Estamos conociendo más detalles que apuntan a su propio mundo virtual.

Un metaverso interpretado por Apple

Eso es lo que ahora ha desvelado uno de los analistas más cercanos a Apple, como es Mark Gurman. Este ha vuelto a hablar sobre el futuro de las gafas de realidad virtual de Amazon, lo que le ha llevado directamente a desarrollar los planes de Apple respecto de lo que se considera el metaverso que acompañará a estos nuevos dispositivos. Los californianos estarían preparando sus nuevas gafas a la vez que diseñan un potente mundo virtual en el que poder utilizarlas y sacarles todo el partido. Gurman ha llegado a esta conclusión tras analizar algunas de las ofertas de empleo que ha lanzado recientemente la firma californiana. En las que podíamos ver algunos puestos orientados al desarrollo de software y efectos visuales, así como la creación de contenidos para entornos de realidad aumentada y virtual.

Por tanto, Apple podría estar trabajando en su propio metaverso, aunque claramente desligado del que está desarrollando Meta y que hasta ahora ha tenido tan poco éxito. Es evidente que conociendo a Apple no van a lanzar un producto así sin más como unas gafas de realidad virtual si no hay un ecosistema de software potente que les de sentido a su uso. Por esa razón no nos extrañaría que los de Cupertino estén trabajando no solo en un hardware potente, sino en un mudo virtual que realmente sea atractivo para los consumidores.

Y es que esto es algo que no ha conseguido hasta ahora Facebook, hacer atractivo dar el salto a este mundo virtual. No es algo sencillo, porque la realidad es que los consumidores no tienen una necesidad real por entretenerse en un mundo virtual y paralelo al real. Hay que recordar que estas gafas contarán con un hardware muy potente, llevando el procesador M2 de Apple, el más potente del fabricante y el mismo que vemos en los Mac más potentes. Todo esto se verá aderezado por las mejores pantallas y ópticas en la actualidad y una potencia en definitiva al alcance de pocos dispositivos. Y sí, será muy caro como es habitual en el caso de Apple, con un precio que rondará entre los 2.000 y 3.000 dólares, ahí es nada. Se especula con que estas gafas se presenten a comienzos de 2023, momento en el que deberíamos conocer también la apuesta de software virtual de la marca californiana.

