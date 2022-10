Las gafas de realidad virtual de Apple tendrán su particular “Face ID”

La realidad virtual sigue su cruzada para ser más apreciada por el gran público, pero hasta ahora los esfuerzos han sido en vano, ya que esta sigue estando bastante lejos de ser algo habitual para el usuario medio, y es más bien una tecnología que asociamos más bien a entornos profesionales o muy caros. Esta misma semana Facebook ha presentado sus nuevas gafas de realidad virtual, y ahora conocemos nuevas características de las que lanzará Apple, probablemente a comienzos del próximo año. Unas gafas que supondrán el estreno de los californianos en este segmento, y que como os podéis imaginar están generando una gran expectación, ya que podría suponer el gran espaldarazo para este sector, que no acaba de encontrarse.

Nuevas características filtradas

Como os decíamos, sabemos desde hace tiempo que estas gafas se presentarán en apenas unos meses, lo que quiere decir que ya estarían prácticamente listas para su distribución. Y en este caso hemos asistido a una nueva filtración que ha compartido 9to5Google, y que se centra en algunos aspectos técnicos de estas gafas. Sobre todo, en lo que será algo así como el alter ego del Face ID dentro de las gafas de realidad virtual. Este se llamaría “Iris ID” y básicamente sería un sistema biométrico de identificación similar a los que hemos conocido en otros dispositivos en el pasado.

Estos se basaban en el análisis del Iris de nuestros ojos para encontrar un patrón único que nos identifique como personas determinadas frente a otros. De esta manera las gafas podrán saber si la persona que se ha colocado las gafas de realidad virtual es realmente la propietaria de esta. O bien si se trata de un miembro de la familia diferente, y que por tanto podría utilizar otro usuario creado previamente para él, con una serie de ajustes y aplicaciones determinadas por este. Este análisis del Iris se realizará mediante unas cámaras integradas en las gafas.

Estas habitualmente se utilizarán para hacer seguimiento de nuestros ojos, de hacia dónde miramos, con el objetivo de optimizar la calidad de los contenidos que vemos en ellas. Por tanto a la vez que hacen este análisis podrán contrastar nuestro iris, por si las gafas se han bloqueado y es necesario acceder a ellas por parte de una persona autorizada. Y es que las gafas de Apple contarán con un sistema de optimización de la imagen que mostrará solo en alta resolución la parte de la pantalla a donde estamos mirando en cada momento, de ahí que estas cámaras hagan seguimiento de nuestra mirada.

De esta manera las zonas circundantes se mostrarán en una resolución inferior, algo que no interferirá en absoluto a la percepción de la imagen que tendremos. Una imagen que debería mostrarnos con gran calidad ese metaverso del que tanto se ha estado hablando en los últimos meses, y cuyo problema es que la mayoría de las personas no alcanzan a comprender de qué se trata. Porque para muchos no deja de ser un nuevo intento por hacer de la realidad virtual algo masivo, cuando se ha demostrado que no lo es. Aunque en esta ocasión se fía todo al NFT y a las transacciones dentro de este universo paralelo al que muchos no le ven utilidad alguna. Aunque Apple podría cambia esto, como ocurre muchas veces, y darle el empujón que todos esperamos.

