Es tan viejo como el propio mundo: intentar aprovecharse de acontecimientos importantes, y crisis especialmente complicadas, para sacar tajada vendiendo productos que, en la mayoría de las ocasiones, son estafas porque no cumplen con lo que prometen. Y peor todavía si se propagan bulos sobre posibles curas o remedios para tratar, como es en este caso, el coronavirus.

Esta crisis del, ahora, denominado Covid-19, está viendo cómo en su nombre, algunos desalmados aprovechan para vender productos que intentan aprovecharse del miedo al contagio. Y es que si no existe todavía una vacuna viable, un remedio más allá de las medidas de prevención emitidas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ¿cómo vamos a encontrar un remedio en Amazon?

Así que ante la proliferación en las últimas semanas de todo tipo de libros explicando la explosión de la enfermedad, así como productos que afirman prevenir, tratar o curar el coronavirus, Amazon ha tomado cartas en el asunto y ha comenzado a eliminarlos de todos sus listados, para que no se produzcan problemas con los usuarios.

Los vendedores ya están avisados

Desde la tienda online han procedido a comunicar a todos los vendedores la nueva situación de sus productos, que han retirado para evitar problemas. Es más, si quieren devolverlos a la plataforma, desde Amazon les avisan de que pueden hacerlo retirando cualquier referencia, en su título o descripción, a que se trate de un remedio médico contra la enfermedad.

En esas cartas remitidas a los vendedores puede leerse que "este producto ha sido identificado como una máscara facial, o un producto relacionado que hace afirmaciones de marketing médico no aprobadas sobre el coronavirus o la gripe. Los productos que hacen afirmaciones de marketing médico no pueden comercializarse legalmente [...] sin la revisión y aprobación previa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La política de Amazon prohíbe la inclusión o venta de productos que se comercializan como dispositivos médicos no aprobados o no registrados". Y para concluir, "es su obligación asegurarse de que los productos que ofrece cumplan con todas las leyes, regulaciones y políticas aplicables de Amazon".

Vista del logotipo de la multinacional estadounidense del comercio electrónico Amazon | EFE

Hasta la intervención de Amazon era posible encontrar en la tienda libros sobre el virus que, con apenas dos meses de crisis desde que se detectó el primer caso, podéis imaginar cuál es el rigor científico con el que cuentan, o productos con vitamina C, que se han vendido como churros al aparecer el rumor en algunos países de que se trataba de un remedio efectivo para prevenir el contagio del Covid-19.

La compañía de Jeff Bezos no es la primera que pone el foco en todo lo relacionado con esta crisis internacional decretada por la OMS. Hace algunos días Facebook y Google anunciaron que trabajarían con especial atención para evitar la propagación de noticias falsas sobre el coronavirus, en un intento por hacer llegar a los usuarios la información más veraz posible. No en vano, si existe un ecosistema extremadamente tóxico, y caldo de cultivo para las fake news, son la redes sociales, donde un simple rumor infundado puede causar alarma y, en algunos lugares del planeta, caos.