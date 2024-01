Amazon Luna: así puedes personalizar la calidad de audio y vídeo

Internet se ha convertido en la principal fuente de entretenimiento de muchos usuarios. Gracias a los servicios de streaming podemos disfrutar de todas las películas, series y juegos sin necesidad de movernos de casa. E incluso sin tenerlos instalados en nuestros dispositivos. Este es el caso del recién estrenado servicio de juegos en streaming de Amazon. A continuación, te contamos cómo cambiar la resolución de los juegos en Amazon Luna.

Ahorra datos bajando la resolución

Muy recientemente Amazon ha lanzado Luna, su servicio de juegos en Streaming, esta vez ha querido probar suerte en este campo, y lo ha hecho a lo grande. Con una app, en la que podemos disfrutar de todas las ventajas que ofrecen estos servicios. Entre las que destaca que no es necesario tener descargado el juego en un dispositivo, por lo que no siempre es necesario jugar desde este. Podemos acceder a nuestras partidas desde cualquier dispositivo compatible en el que nos logamos con nuestros usuario y contraseña

Ajustes de configuración Amazon Luna | TecnoXplora

Este servicio no solo nos permite jugar en casa a nuestros juegos preferidos, sino que podemos retomar las partidas desde cualquier dispositivo o lugar en el que nos encontremos. Si no quieres quedarte sin datos mientras juegas puedes bajar la resolución de los juegos y ahorrar algunos megas. Si tu tarifa de datos no es ilimitada o el juego no fluye debido a la baja velocidad de la red a la que estamos conectados, no te preocupes. Con este sencillo truco podrás ahorrar datos y hacer que tus partidas se desarrollen de forma mucho más fluida.

Cuanta más calidad tienen la reproducción, más exigentes son los juegos y más les cuesta a algunos dispositivos ejecutar los juegos. Además, si no estamos conectados a una red Wifi consumiremos un mayor número de datos. Lo mejor en estos casos es reducir la resolución de los que estamos reproduciendo. En el caso de luna debemos seguir los siguientes pasos:

Entra en la app de luna y accede al menú de configuración.

Entre las opciones disponibles encontramos “calidad de audio y video”

En esta ocasión, seleccionamos “resolución de video”

Elige “resolución de streaming” y adáptate a las necesidades en cada momento.

y adáptate a las necesidades en cada momento. De este modo al salir y guardar, podremos seguir disfrutando de nuestros juegos preferidos con un consumo menor de datos y sin parones ni que se ralentice la imagen.

Cambiando la resolución en Luna | TecnoXplora

Esto lleva consigo una pérdida de calidad, aunque dependiendo de la resolución que hayamos seleccionado esta será más o menos notable. En el caso de que podamos conectarnos a una red mucho más rápida y sin limitación de datos, podemos volver a ajustar los parámetros para mejorar la calidad de la reproducción. Debemos tener en cuenta que a diferencia de otros sistemas de juego en streaming como el desaparecido Stadia o Geforce Now, la calidad del video no es 4K. Al catálogo de juegos que incluye Amazon en su nuevo servicio podemos unirle todos aquellos juegos que hayamos adquirido en otras plataformas. De forma que sin Salir de la app de Amazon podemos disfrutar de todos nuestros juegos, siempre y cuando hayamos vinculado nuestras cuentas.