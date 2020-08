¿Amazon te ha cobrado una compra en la tarjeta equivocada? Así puedes evitarlo

La tienda de Jeff Bezos se ha convertido en la más grande y universal a lo largo y ancho del planeta. No vamos a enumerar aquí las razones de tal éxito, pero desde luego parece que va para largo. Si eres un asiduo de la tienda sabrás que tenemos distintas opciones de pago, tanto con tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria. Y puede que alguna vez te hayas encontrado en una situación un tanto confusa, al darte cuenta de que un pago se ha realizado con un método que no esperabas utilizar, y además sin que nadie te lo haya avisado. Pues bien, si te ha pasado esto, se debe a la configuración de nuestra cuenta, y a un ajuste que evidentemente no está adaptado a nuestros deseos o necesidades.

Debes cambiar tus preferencias de pago

Cuando hacemos un pago en Amazon, normalmente elegimos con qué medio antes de que se lleve a cabo. Ya que al hacer el pedido hay un apartado expreso en el cual se puede elegir el método de pago entre todos los existentes en nuestra cuenta. Pues bien, el problema ahora es que si tienes varios medios de pago, y uno falla, automáticamente se cobra en el siguiente de la lista. Esto en algunos casos puede ser algo bastante molesto. Imagina que tienes dos o tres tarjetas guardadas y en la primera por la razón que sea no se pueden efectuar el pago, pues será la siguiente en la lista donde se cobre el producto.

Deshabilitando los pagos alternativos | Tecnoxplora

Para poder evitar esto debemos hacer cambios en la configuración de los pagos de Amazon de la siguiente forma.

Entra en Amazon

Accede a “Cuenta y listas”

Pulsa sobre “Mi cuenta”

Selecciona “Tus pagos”

Aquí vamos a ver nuestro listado de medios de pago. Debemos pulsar sobre el botón de “configuración” que hay en la parte superior de la pantalla. Ahora en la parte inferior de la nueva pantalla debemos pulsar sobre “Gestionar método de pago alternativo” donde veremos todos los medios de pago disponibles. Y más importante, en la parte superior un botón de “Habilitado” junto a “Métodos de pagos alternativos”. Si no quieres que te cobren pedidos en otras tarjetas o cuentas que no sean las que has especificado lo que debes deshabilitar esta opción pulsando sobre ese botón deslizante. De esta forma cuando haya problemas con uno de los métodos de pago se nos avisará y nos pedirán que lo cambiemos por uno válido.

De tal manera que no nos volverán a cobrar nada por sorpresa en una tarjeta o cuenta que no esperábamos. Esto es algo que normalmente no pasaba, pero que se ha comenzado a convertir en la opción predeterminada últimamente en la tienda. Así que si nunca habéis estado en esta zona de la cuenta de Amazon, os recomendamos que repaséis estos ajustes para no llevaros una sorpresa, y ver que finalmente un producto que os ha llegado a casa os lo han cobrado del último medio de pago en el que pensabais.