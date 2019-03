Acusan a Youtube de recoger y lucrarse con datos de menores de 13 años en Estados Unidos

Youtube ha saltado a la palestra en Estados Unidos por una denuncia que una asociación de 23 grupos en defensa de los derechos de menores de edad han planteado a la Comisión Federal de Comercio del país alegando que Google (empresa propietaria de Youtube) está violando las leyes de protección de los menores recogiendo datos personales de menores de 13 años.

Este grupo ha informado a esta Comisión Federal de que Google recogía información localización, identificadores de los dispositivos, números de teléfono y ‘trackeaba’ el recorrido que realizaban a posterior a través de diferentes webs y servicios sin tener ningún consentimiento paterno, tal y como es obligatorio en la Ley de Privacidad Online para menores de los Estados Unidos.

“Durante años, Google ha dejado la responsabilidad de este tema, alegando que Youtube no es para niños menores de 13 años cuando, en realidad, está lleno de dibujos animados, anuncios de publicidad, etc.”, se quejan desde este conglomerado de asociaciones. “Y Google se ha lucrado con este tema que va en contra de la Ley de Privacidad Online”.

Por todo ello, esta coalición urge a la Comisión Federal de Comercio para que investigue y sancione a Google por estas violaciones. Y estas sanciones podrían ser de unos importes bastante elevados, toda vez que la defensa de los derechos de los menores es un tema muy sensible en el país americano.

Por su parte, Youtube se ha defendido diciendo que aún no habían recibido la queja de estas asociaciones y no podían valorarla, pero que en los términos y condiciones de la plataforma se deja muy claro que los menores de 13 años no deben utilizarla.

Además, si finalmente se sanciona a Youtube, esto podría tener implicaciones en otros servicios de vídeo en streaming en Estados Unidos, como Netflix o la próxima plataforma de Disney donde, evidentemente, el público menor de 13 años es su principal target.