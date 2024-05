600.000 clientes de Iberdrola han sido víctimas de un robo masivo de datos personales

La compañía energética acaba de anunciar a sus clientes que ha sido víctima de un ciberataque a principios de este mes de mayo, en el que se han visto comprometidos los datos de centenares de miles de clientes, lo que supone una de las mayores acciones de este tipo desarrolladas contra una compañía española en los últimos meses. La comunicación ha llegado semanas después de haberse producido el ataque, una vez que se ha podido dimensionar el alcance de esta nueva acción de los hackers contra empresas de ámbito nacional.

Robo de datos personales

Iberdrola ha comunicado en las últimas horas a sus clientes este hecho, que implica el envío de un correo electrónico en el que constan los detalles de este ataque. Según la compañía, el ataque se produjo el pasado 7 de mayo, afectando directamente a uno de sus proveedores. Como consecuencia, tuvieron acceso a los datos de los clientes de manera parcial, por lo que al menos no han podido acceder a todos los datos almacenados sobre los usuarios de la energética.

La torre Iberdrola | Iberdrola

Los datos que han sido sustraídos de la base de datos de 600.000 clientes de la compañía comprenden el nombre, los apellidos, el número del DNI o los datos de contacto, en los que entendemos se encuentra la dirección postal de cada uno de los clientes afectados. Según hemos podido conocer, también es posible que se hayan robado otros datos de mayor calado, como los relacionados con las domiciliaciones bancarias de estos, por lo que en este caso estaríamos hablando de datos mucho más sensibles aún.

Como no podía ser de otra forma, desde Iberdrola aseguran que de inmediato tomaron las medidas pertinentes para que este tipo de vulnerabilidad no se volviera a explotar. El ataque ha sido denunciado a la Agencia Española de Protección de Datos, ante la evidente vulneración de los derechos en este sentido que han sufrido los clientes como consecuencia de la acción de los hackers. Lamentablemente no es el primero ni será el último ataque de este tipo que sufrimos todos nosotros en algún momento de nuestras vidas.

Como es lógico, se recomienda que si somos clientes de Iberdrola cambiemos nuestros datos de acceso, como la contraseña, y si es verdad que se han podido sustraer datos bancarios, estemos lo más atentos posible a los movimientos en las cuentas. Lo peor de todo es que estos ataques se centran en la obtención de paquetes de datos que posteriormente suelen ponerse a la venta en la Deep Web, donde organizaciones de todo tipo compran estas bases de datos para lanzar sus ataques contra personas concretas.

Utilizando generalmente el método de la suplantación de identidad para poder conseguir rentabilizar la compra de estos datos con hackeos masivos. Por eso es tan importante activar siempre la verificación en dos pasos, ya que es más sencillo que te roben la contraseña, por muy segura que esta sea. Hace solo unos días el Banco Santander informaba también de un ataque de proporciones parecidas.