El banco Santander sufre un ciberataque con robo de datos de clientes y empleados

El banco Santander ha informado durante esta mañana que ha sufrido "un acceso no autorizado a una base de datos" en la que había información de sus clientes en España, así como de Chile y Uruguay. No solo eso, también de "todos los empleados y algunos exempleados del grupo", reconoce la entidad.

Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que implementó "de inmediato" medidas para gestionar el incidente, como el bloqueo del acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude para proteger a los clientes.

Oficina Banco Santander | Economía Digital

El banco no detalla cuántos clientes o qué tipo de datos se han visto afectados, aunque fuentes del sector afirman que son archivos de millones de personas, con datos personales.

No obstante, entre la información comprometida no hay datos de alta sensibilidad, como contraseñas. "En la base de datos no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitan operar con el banco", señalan. "Las operaciones y los sistemas de Santander no están afectados y los clientes pueden seguir operando con seguridad", añade.

La entidad asegura a su vez que está informando a los clientes y empleados "directamente afectados". También ha puesto los hechos en conocimiento de las fuerzas de seguridad.