Tu vieja colección de CDs sonará mejor que nunca gracias a un "Discman" Hi-Res

Muchos de los que ya peinamos canas, hemos disfrutado como muchos otros y otras de música en formato CD a lo largo de los años. Este fue el formato que acabó, momentáneamente, con el vinilo, y la realidad es que en el momento que llegó al mercado lo cambió todo. Incluso con los equipos de audio que teníamos en España a finales de los 80 o comienzos de los 90, las diferencias de sonido con el vinilo y el casete eran evidentes.

Sobre todo, esos silencios perfectos, en los que no existían ruidos de arrastre, y en general, una calidad de sonido muy superior, dejando de lado las habituales comparaciones con el sonido del vinilo. Pero los años han pasado, y esas colecciones de decenas y centenares de CDs que muchos tienen en casa han caído en el olvido. Muchos ya no tenemos un reproductor de CD en condiciones, y si lo tenemos, quizás ya no podamos conectarlo a ningún altavoz moderno, o a nuestro PC.

No solo suenan mejor, puedes usarlos con tus mejores auriculares

Por eso son tan importantes los dispositivos en los que nos centramos ahora, y que no dejan de ser una actualización de los legendarios Discman, esos reproductores portátiles de CD que fueron toda una sensación en los noventa, y que ahora podemos recuperar con una calidad de sonido que ni hubiéramos imaginado entonces. Hay modelos como el Fiio DM13 que nos ofrecen quizás una relación de prestaciones y precio más asequibles para disfrutar de estos CDs como nunca antes.

Un Discman Fiio con modo escritorio | Fiio

De hecho, este reproductor de CDs integra un DAC en su interior, como los que utilizamos para amplificar y mejorar la señal de sonido de nuestro móvil cuando usamos unos casos compatibles con audio de Alta Resolución. Eso mismo ofrece este reproductor, gracias a un chip Cirrus Logic CS43198 que actúa junto a dos amplificadores de auriculares HiFi SGM8262. Esto es algo que notamos cuando conectamos los auriculares mediante cable minijack o la salida balanceada.

MOONDROP Discdream2 | MOONDROP

Con esto nos garantizamos que el reproductor extrae la mejor calidad de sonido a nuestros auriculares. Pero no solo eso, porque además cuentan con conectividad Bluetooth. Por tanto, puedes utilizar tus auriculares más modernos para poder escuchar tus viejos CDs con la mejor calidad y sin cables. Y si esto no fuera suficiente, además cuenta con una batería recargable que se carga mediante un conector USB tipo C. Esta batería nos proporciona hasta 10 horas de reproducción con una carga completa.

Incluso cuenta con un modo escritorio, que permite usarlo como un reproductor de sobremesa, evitando degradar la batería, y alimentando exclusivamente su funcionamiento sin estresarla. También tenemos una pantalla LED donde podemos ver datos relativos a la reproducción, la conectividad o la batería restante. Por lo que nos ofrece sonido Hi-Res en nuestros auriculares más modernos y exigentes, desde la fuente original de los CDs que compramos hace muchos años.

Este modelo es solo un ejemplo, pero tenemos muchas alternativas interesantes en el mercado, como el MOONDROP Discdream2, que es uno de sus principales rivales, tanto en características como por precio, inferior a los 200 euros. Sin duda son este tipo de dispositivos los que pueden incluso mejorar el sonido que recordábamos que nos brindaban los CDs en su momento.