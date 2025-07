Motorola podría recuperar su icónico reloj Moto 360, ahora filtrado en varias imágenes

Hace unos meses Motorola regresaba al mercado de relojes inteligentes tras un parón de varios años. Lo hacía con una nueva gama de relojes liderada por el Moto Watch Fit, un reloj sencillo para hacer seguimiento físico. Pero en este caso se trata del regreso de todo un icono, una nueva generación del Moto 360, que ahora sabemos ya cuenta con un sucesor que está más cerca de ser una realidad. Es el Moto 360 de 2025, y ahora se ha filtrado en varias imágenes.

Así es el diseño del Moto 360 de 2025

Las imágenes que se han filtrado ahora, en total cinco, nos muestran un reloj digno sucesor de los 360, pero en este caso con un aspecto mucho más premium, gracias a la correa de metal y la esfera también del mismo material, y acabado en un color plata. Además, otro toque premium muy interesante es el del botón derecho, con un icono de Motorola pulido en el metal, pero que tiene más bien aspecto de corona. Porque vemos otro botón en la parte inferior derecha.

De momento no se conocen muchos más detalles de este reloj, más allá del propio diseño de este reloj. El filtrador confía en que este reloj llegue con Wear OS como sistema operativo, a diferencia del reloj lanzado hace unos meses, y que no tendría nada que ver en términos de rendimiento con este. De momento no se sabe nada más, pero queremos confiar en que nos ofrezca todo lo que podríamos esperar de un reloj del nivel de un fabricante como Motorola.

La buena noticia es que parece que Motorola estará al frente del reloj, y no pasará, como en anteriores proyectos, como el Fit que conocimos hace poco o el último Moto 360 de 2019, que eran productos licenciados. Se espera, por tanto, que Motorola esté al frente de su desarrollo y fabricación. En ese caso, el de que sea Motorola quien esté detrás del reloj, podríamos apostar con los ojos cerrados que contará con Wear OS como sistema operativo.

Este nuevo Moto 360 de 2025 llegaría a finales de este año, y se espera que además del diseño que hemos visto en estas imágenes, se lance en otros cuatro colores diferentes, habrá que ver si con correas de silicona o de otro material similar. Motorola lanzó el primer Moto 360 allá por 2014, con Android Wear como sistema operativo, el precursor de Wear OS, y en 2016 fue descatalogado, después ya vinieron algunos modelos licenciados a terceros.

Por tanto, hace casi diez años que Motorola no desarrolla un reloj inteligente propio, algo que podría estar cerca de terminar. Y es que en su momento no se entendió mucho el movimiento de la firma, ya que los Moto 360 eran unos de los relojes más populares del mercado, en una época donde solo un puñado de fabricantes podían crear relojes inteligentes con un sistema operativo como el de Google. Esperemos que este sea un regreso por todo lo alto, y que Motorola cree el reloj que se merecen sus seguidores.