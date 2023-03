Las ventas de vinilos superan a las de CDs por primera vez en más de tres décadas

El vinilo fue durante décadas el formato preferido para escuchar música, porque a pesar de haber compartido mercado con otras alternativas, la realidad es que siempre fue dominante en el mercado hasta la llegada del CD, el Compact Disc, que cambió para siempre la manera en que consumíamos música. Hubo muchos que nos quedamos boquiabiertos al dejar de escuchar el arrastre del vinilo en las sucesivas canciones dentro del CD, y este se convirtió en el preferido de los consumidores hasta la llegada de las plataformas digitales. Aquel sorpasso se produjo en 1987. Pero ahora, en 2023, tras más de 35 años, las tornas han cambiado de nuevo.

Se sigue vendiendo música en formato físico

A pesar de que muchos de nosotros escuchamos la música en la práctica totalidad en streaming, la realidad es que los formatos físicos han ido ganando adeptos en los últimos años, después de haber sido tratados como meros trastos viejos y sin utilidad. Y sobre todo ha sido el vinilo el que ha sabido captar un nuevo público, que se está enamorando no solo de la reproducción de la música en este formato, sino de la experiencia visual que aporta con sus grandes portadas. Pues bien, esto se ha confirmado en las últimas cifras de ventas que ha arrojado el mercado.

Muchos comparan la música de alta resolución con el sonido de un vinilo | Photo by Victrola Record Players en Unsplash

Porque del total de 1.700 millones de dólares que se ha vendido de formatos físicos este año, nada menos que 1.200 millones de dólares ha pertenecido a la venta de vinilos. De hecho, se han vendido más vinilos, un total de 41,3 millones de unidades, que CDs, de los que se han vendido 33,4 millones de unidades en todo el mundo. En total, los formatos físicos representan el 11% de los ingresos de la industria de la música, algo que desde luego nos parece meritorio cuando el streaming lo inunda todo y es sin duda la forma más común de escuchar música, por lo que 11 de cada 100 euros en esta industria todavía vaya a un medio físico es cuando menos de valorar.

Los expertos de la industria creen que la pandemia supuso una oportunidad para el vinilo, y es que no hay mal que por bien no venga. Y la industria ha hecho los deberes para aumentar el interés de los usuarios por este veterano formato. No en vano el grueso de las discográficas, incluso aquellas que lanzan discos más comerciales o de artistas que no se pueden entender de nicho, están lanzando ya un gran número de referencias de nuevos discos en vinilo, por lo que ya no solo se trata de una fiebre nostálgica y la reedición de discos icónicos, sino que la mayoría de nuevos lanzamientos llegan en vinilo con ediciones especiales. Dentro de poco se celebrará el nuevo Record Store Day, que celebra la historia de las tiendas de música, con numerosas ediciones especiales que se ponen a la venta solo ese día y de forma física en las tiendas participantes, lo que demuestra que esta industria está en una forma excelente.